Za relije državnih in regionalnih prvenstev, kakršno je tudi evropsko, so najvišji tekmovalni rang avtomobili razreda Rally2. Avtomobili, ki novi stanejo med 250 in 300 tisoč evri, so postali velika uspešnica in nujno “orodje” za najvišja mesta v državnih prvenstvih.

Marko Grossi je bil lani državni prvak v reliju. Foto: Uroš Modlic

V Sloveniji smo imeli do zdaj sedem takih avtomobilov, kmalu pa prihaja še osmi. To bo citroën C3 rally2, ki sta ga napovedala Marko Grossi in ekipa OPV Racing Cars. Grossi je bil lani državni prvak s hyundaijem i20 R5 (prehodnik Rally2) in je tudi po letošnji sezoni, ki jo je po dveh odstopih končal na tretjem mestu v skupnem seštevku, nov dirkalnik napovedal kot glavni cilj za prihodnje leto. Grossiju in njegovi sovoznici Tari Berlot se bo želja očitno izpolnila. OPV Racing Cars je pod taktirko Tomaža Kavčiča v preteklosti že upravljal dirkalnik tega razreda (peugeot 208 T16) in v sklopu njihovega moštva je bil državni prvak Rok Turk.

Po odhodu Loeba in Ogierja se je Citroën preusmeril v Rally2

Citroën je v svetu relija največje uspehe dosegal s Sebastienom Loebom, ki je bil devekratni zaporedni svetovni prvak. To so bili avtomobili citroën xsara WRC, citroën C4 WRC in citroën DS3 WRC. Manj uspešen je bil dirkalnik citroën C3 WRC, s katerim je vozil tudi Sebastien Ogier.

Po njegovem odhodu je Citroën ustavil tovarniške aktivnosti na najvišji ravni relija in se preusmeril v izdelavo avtomobilov Rally2 za zasebna moštva in nato tudi v lastno ekipo za svetovno prvenstvo WRC2. Tam sta tudi letos s citroënom C3 rally2 odlično vozila Yohan Rossel in Nikolay Gryazin, ta dirkalnik pa je bil po zaslugi Andree Crugnole neulovljiv tudi v italijanskem državnem prvenstvu.