Slavni youtuber med poskusom pokazal kabel iz Slovenije

Byorn Nyland in kabel slovenskega Metron Inštituta

Byorn Nyland je v roke prijel slovenski polnilni kabel in tudi pobližje pokazal njegov izvor.

Polnjenje med dvema avtomobiloma je sicer predvsem zasilna in počasna rešitev, kar je pokazal tudi primer tovrstnega polnjenja med novo hondo e in teslo modelom 3. Izpeljal ga je znani youtuber Byorn Nyland, prikaz pa je bolj kot na praktičnost tovrstnega procesa opozoril na nekaj zanimivih tehničnih rešitev obeh avtomobilov.

Hondin majhni električni avtomobil nas je navdušil že lani jeseni na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Avtomobil kompaktnih dimenzij ima zelo digitalno notranje okolje in izdelali so ga z mislijo na električni pogon. Je torej namenski električni avtomobil, ki pa bo imel vendarle precej skromno zmogljivost baterije (35,5 kilovatne ure) in s tem tudi doseg.

Na spodnjem delu sredinske konzole ima honda 1,5-kilovatno klasično vtičnico. Nyland je uporabil kabel za polnjenje, povezal hondo in svojo teslo ter polnil njeno baterijo. Moč polnjenja je bila kajpak majhna in je komaj presegla moč enega kilovata, pri polnjenju je zaznal tudi precej veliko izgubo energije.

Polnilni kabel med avtomobiloma je produkt slovenske proizvodnje

Najbolj zanimiv del preizkusa se na videu zgodi takrat, ko pred kamero pobližje pokaže polnilni kabel. Ta je namreč del proizvodnje slovenskega podjetja Metron, ki ga vodi znani pionir elektromobilnosti Andrej Pečjak.

Vse svoje polnilne kable in prenosne polnilnice izdelujejo v proizvodni enoti Obrežje, ki je energetsko pozitivna in deluje po sistemu trajnostnega energetskega kroga.

Energijo za proizvodnjo kablov in polnilnih postaj zagotavlja fotovoltaika

Vso energijo, ki jo zaposleni porabijo za ogrevanje, razsvetljavo in proizvodnjo, prav tako pa tudi energijo za prevoz zaposlenih na delo, tam ustvarijo s fotovoltaiko in jo za čas brez sonca skladiščijo v baterijskih zalogovnikih.

Sistem sestavljajo fotovoltaika, lastni zalogovniki z zmogljivostjo 60 kilovatnih ur (kWh), inverterji, tri vodene polnilne postaje in eno predelano vozilo, ki omogoča oddajanje elektrike iz vozila v omrežje (V2G) in deluje kot dodatni zalogovnik.

Brez okorne škatle na kablu

Norvežan je uporabil Metronov polnilni kabel, ki ima na eni strani klasični hišni priključek, na drugi pa avtomobilsko vtičnico Type 2.

V primerjavi z običajnimi avtomobilskimi serijskimi polnilnimi kabli "šuko" ta nima okorne vmesne škatle na kablu, saj je vsa elektronika nameščena v ročici polnilca. Komunikacijski modul so pri Metronu zasnovali sami, prilagojen pa je za enofazno in trifazno polnjenje (mode 2) pri električnih tokovih jakosti od 16 do 32 amperov.

Tako je mogoče nastaviti jakost toka polnjenja (Nyland je polnil z jakostjo šest amperov), osnovni kabel pa je sicer izdelan v Nemčiji.