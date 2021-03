Slavni muzej motociklov uničil požar, ponovno odprtje že letos

Ne le navdušenci nad motorji, vsi s(m)o s cmokom v grlu ob koncu januarja prebirali novice o požaru, ki je v celoti uničil najvišje stoječi muzej motociklov. Uničenih je bilo 230 starih in redkih motociklov ter celo nekaj avtomobilov. Toda zdaj sta brata Alban in Attila Scheiber, ki sta muzej postavila leta 2016, sporočila veselo novico - muzej bo ponovno stal in odprl svoja vrata že letos pozimi.

28. januarja ob 4. uri zjutraj so gasilci prejeli klic o požaru v muzeju, ki stoji na prelazu Timmelsjoch. Še preden se jim je uspelo prebiti na vrh prelaza ob smučišče Hochgurgl, je požar že v celoti uničil muzej. S pravilnim posredovanjem jim je uspelo ogenj zadržati in omejiti ter s tem rešiti restavracijo. Gasilci so v tem času tudi ugotovili vzrok požara - krivec je bil okvarjen predstavitveni zaslon v muzeju, v katerem se je ogenj zaradi lesene gradnje zelo hitro širil.

Nov muzej bo stal kmalu

Konec leta 2019 smo muzej in prelaz Timmelsjoch obiskali tudi mi in občudovali leseno zgradbo, ki je bila postavljena tik ob prestižno smučišče Hochgurgl. Tudi muzej je bil zaradi obilice lesa in naravnih materialov prava paša za oči, pogled na številne redke motocikle pa je navdušil še tako zahtevnega popotnika.

In ravno način gradnje z veliko lesa in naravnih materialov ter pomanjkanje ustrezne protipožarne zaščite sta bila kriva za hitro širjenje požara. V nekaj minutah je požar zajel vse poslopje in gasilci niso mogli več rešiti razstavljenih vozil. Brata Alban in Attila Scheiber sta zdaj sporočila veselo novico o ponovni gradnji muzeja.

"Želimo ponuditi ogromno izkušenj, cilj je ponuditi nekaj tudi tistim, ki jih motocikli ne zanimajo. Zbiratelji so nam obljubili 250 motorjev, ki nam jih bodo poslali z vsega sveta," sta ob razkritju načrtov povedala brata. Tako bodo razširili muzej, a obseg gradnje ne bo časovno zaustavil projekta. Ponovno naj bi ga odprli že letos pozimi.

Tokrat bo velik poudarek na varnosti, predvsem bo v ospredju požarna varnost. Izdelali ga bodo iz ognjevarnih materialov in namestili napredni samodejni gasilni sistem.

Muzej na prelazu Timmelsjoch, preden ga je uničil ogenj. Foto: OberGurgl

V novem muzeju bo 250 motociklov, ki jih bodo podarili zbiratelji z vsega sveta. Foto: OberGurgl