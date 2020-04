Slabo privezan tovor? Posledice so lahko grozljive. #video

Euro NCAP nas redno oskrbuje z videoposnetki svojih testiranj, na katerih nove in stare avtomobilske modele podvržejo številnim preizkusom. A tokrat so za malenkost drugačen test poskrbeli pri švicarski družbi Dynamic Test Center, ki je specializirana za varnostne raziskave za prometni in letalski sektor, sodišča, podjetja, javno upravo, zavarovalnice in druga področja.

Pripeti je treba tudi manjši tovor

Zgornji posnetek prikazuje trk pri hitrosti 50 kilometrov na uro in 770 kilogramov težkem tovoru. Ob trku je težke betonske kocke vrglo proti vozniku in ga povsem ukleščilo. Sovoznikov sedež je prav tako izginil pod silo, kocke pa so priletele celo skozi vetrobransko steklo. Mercedesov vito je zvest pomočnik tudi na slovenskih cestah, proizvajalec pa je ravno zaradi preprečitve takšnih nezgod v notranjosti namestil številne privezne točke in kavlje.

Kaj bi se zgodilo pri višji hitrosti ali pri večji masi nepripetega tovora, je povsem jasno. Posledice bi bile še hujše, možnost preživetja voznika pa še manjša. Tudi manjši kosi tovora lahko pri močnem zaviranju odletijo v potnike spredaj in jih poškodujejo.

Voznika in sovoznika bi betonske kocke povsem stisnile. Možnost preživetja pri trku s 50 kilometri na uro je tako izredno majhna, pri večjih hitrostih pa praktično nična, če tovor ni primerno zavarovan. Foto: Dynamic Test Center

Kaj pravi slovenski zakon?



V 74. členu zakona o pravilih cestnega prometa je zapisano, da mora biti tovor naložen in pritrjen v skladu s predpisom, s katerim se podrobneje predpiše način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilu. Z 120 evri globe se kaznuje prekršek voznika motornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, ali osebo, ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena.



S 1.000 evri globe se kaznuje prekršek pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihovo odgovorno osebo pa z globo 120 evrov. Z globo 120 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorno osebo državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.