Skrivnostni volkswagen, ki prihaja tudi v Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo v svojo prvo tovarno zunaj Nemčije vložil več kot pol milijarde evrov, tam pa bodo razvili novega kupejevskega športnega terenca. Tega bodo pozneje izdelovali in prodajali tudi v Evropi.

Volkswagnova izpostava v Braziliji je potrdila proizvodnjo novega modela, ki ga za zdaj opisujejo kot urbani kupe. V celoti ga bodo razvili v Braziliji, cilj vozila pa je združiti dinamično vožnjo z višjim položajem sedenja. Izhodišče je torej podobno kupejevskim športnim terencem, ki jih za zdaj poznamo predvsem v premijskem razredu.

Evropski trgi za ta avtomobil še niso znani

Poleg avtomobila bodo Brazilci razvili tudi lasten infozabavni vmesnik. Avtomobil bo sicer namenjen trgom v Južni Ameriki, a izdelovali ga bodo tudi v Evropi. Pri Volkswagnu še niso razkrili, na katerih trgih bodo ta avtomobil prodajali. Neuradno se za vozilo omenja ime T-sport, predstavili pa ga bodo predvidoma prihodnje leto.

Volkswagen ima tesne vezi z Brazilijo že od leta 1957. Takrat so v Anchieti odprli svojo prvo tovarno zunaj Nemčije. Ta tovarna pri Sao Paulu je do zdaj izdelala okrog 13,8 milijona avtomobilov, v njej pa je trenutno zaposlenih 8.600 ljudi. Volkswagen je nedavno napovedal investicijo 577 milijonov dolarjev v to tovarno, s katero bodo tam omogočili tudi dodatnih tisoč delovnih mest.