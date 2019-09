Skrivnostni mercedes: kakšen avto napoveduje? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Mercedesu so najprej objavili zakrit koncept fotografiran s sprednje strani, nato pa še pogled v njegovo notranjost. Uradno je znano le, da bo to koncept podznamke električnih avtomobilov EQ. Neuradno naj bi bila to napoved modela EQ S, ki bo okrog leta 2021 predstavljal električno različico naslednje generacije razreda S.

Futuristična notranjost s petimi digitalnimi zasloni

V notranjost osrednje mesto zaseda velik digitalni zaslon, ki se na sredinski konzole dviga iz srednjega dela vozila med voznikom in sovoznikom. Koncept ima štiri samostojne sedeže, vsak med njimi je opremljen še z dodatnim manjšim zaslonom na dotik.

Volan se v primeru vklopa samodejne vožnje pomakne navznoter, v tem primeru lahko pričakujemo tudi vrtljiva sprednja sedeža.

Mercedes je začel letos proizvajati svoj prvi namenski električni avtomobil EQ C, ki pa ga v Sloveniji še ni. V Frankfurtu bodo pokazali tudi električni kombi EQ V, ta v Slovenijo predvidoma prispe v drugi polovici prihodnjega leta.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz