Škodin vzpon, ki skrbi Volkswagen

Škoda se je v zadnjih letih uspešno distancirala od modelov znotraj skupine Volkswagen, ki si delijo večino sestavnih delov. Ne le vizualno, velik poudarek so namenili tudi sami uporabnosti. Zaradi tega so vsako leto prepričali več novih kupcev, a ob koncu julija je znamka dobila že tretjega novega izvršnega predsednika v zadnjih treh letih. Čehi pa so pred težko nalogo - ostati morajo prodajno močni, obenem pa ne smejo preveč drezati v prodajo znamk znotraj skupine.

Pred leti so se pojavljale ideje, da bi Škoda morala začeti izdelovati cenejše avtomobile in konkurirati predvsem Dacii. S predstavitvijo novega koncepta vision 7S so odločno stopili proti tem idejam in obenem z občutnim premikom proti družinski uporabnosti poskrbeli, da ne bodo prevzemali kupcev Volkswagnu. "Ne lovimo kupcev Volkswagnovih osebnih vozil. Želimo privabiti kupce, ki še niso del skupine, zato smo naredili tako drugačen dizajn avtomobila, kot ga poznamo danes," je za Automotive News Europe dejal Klaus Zellmer, izvršni predsednik Škode.

Težka naloga: privabiti nove kupce in hkrati ne skakati v zelje

Klaus Zellmer je vodenje znamke Škoda prevzel 1. julija letos in pred nekaj dnevi pospremil razkritje novega koncepta, ki napoveduje korenite spremembe. Gre za napoved paradnega konja znamke, sedemsedežnega električnega športnega terenca. Nanj so prvič namestili tudi nov logotip in s tem začrtali novo oblikovno smer znamke. S tem se želijo izogniti konfliktu znotraj skupine Volkswagen. S takšnim avtom bodo nagovarjali predvsem kupce, ki bodo novi za znamko in tudi samo skupino.

Škoda je uspešno združila družinsko uporabnost in karoserijsko obliko športnih terencev. Foto: Gašper Pirman

Služijo več kot matični Volkswagen

Škoda se je odlično znašla v svetu, kjer sta pomembnejši vsebina in nižja cena. To strategijo so dodobra združili z najnovejšimi karoserijskimi oblikami in poželi velik prodajni uspeh po vsej Evropi. Njihove marže so bile celo višje kot pri Volkswagnu, približati pa se ni mogel niti Seat, ki prodaja avtomobile s podobno ceno.

Uporaba cenejše češke delovne sile in obstoječih tehnologij, ki jih prinašajo skupne Volkswagnove arhitekture, je bila zadetek v polno. Do popolnosti so izkoristili dane pogoje in tehnologije. To pa je sprožilo spore znotraj Volkswagna. Delavci so želeli, da se v Nemčijo preseli proizvodnja Škodinih modelov in s tem zapolni neizkoriščene kapacitete njihovih tovarn. Pojavili so se tudi pozivi k zvišanju cene za arhitekture, ki jih uporablja Škoda. Eden izmed predlogov je bil tudi, da bi Škoda morala izdelovati cenejše avtomobile in konkurirati Dacii.

Za to zadnjo idejo naj bi se leta 2019 po pisanju nemških medijev zavzel celo Herbert Diess, takratni predsednik skupine Volkswagen. Podprl ga je tudi Christian Dahlheim, takratni vodja prodaje. Pri Škodi so se takšnim idejam močno uprli. Z razkritjem koncepta vision 7S so poslali novo sporočilo, da se bo Škoda še naprej za svoj kos pogače kosala z drugimi "mainstream" proizvajalci.

Škoda blesti tam, kjer imajo drugi težave

Čehi so dokazali, da lahko blestijo predvsem tam, kjer drugi ne morejo. Kodiaq je daleč najbolje prodajani veliki SUV, saj so jih v letošnjem letu prodali dvakrat več, kot je Peugeot na drugem mestu prodal modelov 5008. Kot je ob razkritju vision 7S razložil Zellmar, je bila več kot polovica teh kodiaqov opremljena s sedmimi sedeži. To je bil zanje jasen znak, da si ljudje želijo SUV s sedmimi sedeži, ki bo povrhu vsega še električen. "Jasno vidimo trg za takšen avtomobil," je povedal Zellmar.

Obenem je do leta 2026 obljubil 7,6 milijarde evrov vložka v električno mobilnost in dodatnih 700 milijonov evrov v razvoj digitalizacije. Napovedal je prihod treh novih električnih modelov, med katerimi bo tudi sedemsedežni SUV. Kljub temu bodo še naprej prodajali model enyaq iV.