Škoda ponovno preseneča z odlično ponudbo ob koncu leta!

Oglasno sporočilo

Pri Porsche Inter Auto so za konec leta pri znamki Škoda pripravili posebno ponudbo: Škoda Kodiaq Sportline Plus in Škoda Superb Combi Style/Sportline Plus, kjer za manj dobite več. Pohitite in izberite svoj model znamke Škoda, ponudba velja do razprodaje zalog.

Foto: Porsche Inter Auto

V tej ponudbi sta na voljo Škoda Kodiaq Sportline Plus in Škoda Superb Combi Style/Sportline Plus. To sta akcijska modela z nadgrajenimi paketi opreme. Pri modelu Kodiaq vam je na voljo paket Sportline Plus, pri modelu Škoda Superb Combi pa izbirate med paketoma Style Plus ali Sportline Plus. Vsem tem akcijskim paketom pa je skupno, da združujejo najsodobnejšo bogato opremo. Pohitite in izberite svoj model znamke Škoda z bogatejšo opremo in izkoristite ugodno priložnost za nakup Škoda BON 3 % – v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja le do razprodaje zalog.*

Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Akcijska ponudba novih vozil Škoda – naročite po svojih željah! Preverite akcijsko ponudbo s Škoda BON 3 %*: Kodiaq Sportline Plus 1.5 TSI DSG – že od 33.109 €*

– Superb Combi Style Plus 2.0 TDI DSG – že od 35.625 €*

– Superb Combi Sportline Plus 2.0 TDI DSG – že od 37.806 €*

– PREVERITE PONUDBO: akcija Škoda Kodiaq in Superb

Avtomobila Škoda Kodiaq in Škoda Superb v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po svojih željah in okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko preostale dodatne opreme. Izkoristite ugodno priložnost za nakup s Škoda BON 3 % – v primeru financiranja in zavarovanja prek Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja le do razprodaje zalog.

Zakaj sta nova Škoda Kodiaq in Škoda Superb Combi iz te ponudbe zares izjemna izbira, nam je zaupal Damjan Kos, vodja prodaje za nova vozila Škoda pri Porsche Inter Auto. ''Škoda Kodiaq in Škoda Superb Combi sta že vrsto let ena izmed najbolj zaželenih modelov znamke Škoda. Kodiaq je vsestranski športni terenec, namenjen predvsem družinam, medtem ko je Superb Combi nekoliko bolj namenjen poslovnim potem. Zdaj sta ta dva modela kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo in je tudi zadnja ponudba za tiste, ki si želijo ujeti to generacijo. Kupci lahko izbirajo med več različicami, dodatno opremo, barvami, platišči in tudi motorji. Posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Škoda BON 3 %'', pravi Damjan Kos.

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Škoda Kodiaq

Sportline Plus oprema

Sportline Plus vključena akcijska oprema:

vse iz paketa opreme Sportline

navigacijski sistem Amundsen

sistem KESSY za zagon motorja

odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa

dekorativni elementi v sijaj črni barvi

matrični žarometi FULL LED

ogrevani sprednji sedeži in volan

brezplačna kovinska barva

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Škoda Superb

Sportline/Style Plus oprema

Dodatna oprema k paketu Style ali Sportline:

vse iz paketa opreme Style/Sportline

Lane Assist – sistem za ohranjanje smeri

prepoznavanje prometnih znakov

navigacijski sistem Amundsen

notranje vz. ogledalo s sam. zas. z USB-C

Side Assist – nadzor mrtvega kota

brezplačna kovinska barva

paket Navi

Foto: Porsche Inter Auto

Škoda Kodiaq Sportline Plus – za brezmejna raziskovanja

Ne glede na to, kam greste, vas bo tja Kodiaq pripeljal na udoben način, tudi na neutrjenih poteh. Sodobni dizelski in bencinski motorji zagotavljajo izjemno moč. Škoda Kodiaq Sportline Plus predstavlja športno različico priljubljenega SUV-modela Škoda Kodiaq. Ta model je zasnovan z namenom zagotavljanja dinamične in športne vožnje, združuje privlačen dizajn, izboljšane zmogljivosti in dodatno opremo, ki poudarja športni značaj vozila. Dizajn Škoda Kodiaq Sportline Plus pogosto izpostavlja športne elemente, vključno z bolj izrazitim videzom. To vključuje posebej oblikovane odbijače, športna platišča in temnejše detajle, ki prispevajo k športni estetiki. Kodiaq Sportline Plus pogosto pritegne voznike, ki želijo izstopati na cesti. Športna naravnanost prispeva tudi k dinamičnemu voznemu doživetju, zagotavljajoč boljše odzive na cesti in več nadzora v ovinkih. Notranjost je prav tako prilagojena športnemu značaju. Športna sedeža, športni volan in aluminijaste stopalke so pogosto del dodatne opreme, ki izboljšuje vzdušje v kabini. Dodatna oprema lahko vključuje tudi najnovejše tehnološke inovacije, povezljivost ter napredne varnostne funkcije.

Škoda Kodiaq Sportline Plus je torej namenjena voznikom, ki želijo združiti praktičnost SUV s športnimi in dinamičnimi elementi, ki ponujajo celovito doživetje vožnje.

Foto: Porsche Inter Auto

Škoda Superb Sportline/Style Plus – za brezmejna raziskovanja

Foto: Porsche Inter Auto

Pri modelu Škoda Superb Combi lahko v tej ponudbi izbirate med več različicami – Style Plus in Sportline Plus. Obe različici predstavljata vrhunski model v ponudbi Škode, združujoč eleganten dizajn, napredne tehnične lastnosti in izjemno prostornost, zasnovano z osredotočenostjo na udobje, luksuz in zmogljivost, za vse tiste, ki cenijo sofisticiranost v avtomobilu. Zunanji dizajn Superba odraža modernost s čistimi in sodobnimi linijami ter kromiranimi detajli, ki dopolnjujejo prestižno podobo. V notranjosti se izkaže s prostornostjo in zagotavlja udobje potnikom. Prostornost prtljažnega prostora dodatno poudarja praktičnost tega modela. Superb je opremljen z naprednimi tehničnimi funkcijami, vključno s sistemi za pomoč vozniku, povezljivostjo pametnih naprav in sodobnim informacijsko-razvedrilnim sistemom. Notranjost odlikujejo visoka kakovost izdelave, uporaba prvovrstnih materialov ter premišljena ergonomija. Škoda Superb predstavlja harmonično kombinacijo estetike, prostornosti in tehnološke dovršenosti, kar skupaj ustvarja vrhunsko izkušnjo vožnje.

Foto: Porsche Inter Auto

Preverite tudi izjemno ponudbo Škoda financiranje 1%: Octavia že od 228,97 evra/mesec*

že od 228,97 evra/mesec* Karoq že od 275,75 evra/mesec* Preverite izračune financiranja na: hudobro.si.

Foto: Porsche Inter Auto

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto: odkup rabljenih vozil in hitra cenitev vozila

in hitra cenitev vozila dodatne ugodnosti "staro za novo"

ugodno financiranje in zavarovanje

Vas zanimajo vozila Škoda? Stopite v stik z nami, z veseljem smo vam na voljo.

Kontaktni center – 041 392 204

Škoda Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

• Jernej Bizjak, tel.: 05 61 16 509

• Erik Rauter, tel.: 05 61 16 532

Škoda Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128, 2000 Maribor

Sebastijan Pečovnik, tel.: 02 65 40 339

Marko Mlakar, tel.: 02 65 40 342

Mia Novak, tel.: 02 65 40 331

Simon Karner, tel.: 02 65 40 340

Škoda Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

• Andraž Svetek, tel.: 01 53 03 557

• Blaž Erjavec, tel.: 01 53 03 660

• Albin Cerar, tel.: 01 53 03 550

• Andraž Grohar, tel.: 01 53 03 553

• Nik Subotić, tel.: 01 53 03 605

Pogoji akcije Škoda

*Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, preverite veljavnost akcije. Navedene cene veljajo s Škoda BON 3 % financiranjem/zavarovanjem. Kodiaq Sportline Plus – specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 : 8,3–6,5 l/100 km in 193 – 161 g/km. Superb Combi Plus – specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 : 8,4–5,3 l/100 km in 192,4 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP in ne na uradni homologaciji; ŠKODA si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo uporabite konfigurator na spletnem naslovu www.skoda.si oziroma za ceno povprašate svojega prodajnega svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov Škoda, so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu Škoda in na spletnem naslovu www.skoda.si.

*1. Pogoji financiranja in zavarovanja akcije ŠKODA BONUS 3 % (SBON_3%_3_2023): Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila: 3 % od prodajne vrednosti vozila* PORSCHE FINANCE GROUP SLOVENIA Obvezno Hudobro zavarovanje** za celotno dobo financiranja: permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, podružnica v Sloveniji, permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnica Sava, 33 % popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje, nižja odbitna franšiza kaska*** Modeli vozil: vsi modeli, oblika financiranja: finančni leasing in finančni leasing z ostankom vrednosti, obdobje financiranja: od 48 do 84 mesecev, polog: maksimalni polog je 50 % nabavne vrednosti vozila, enkratni stroški obdelave: 100 evrov, minimalni znesek financiranja: 10 tisoč evrov. *Do 3 % bonusa od prodajne cene vozila je lizingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu/ kreditu/operativnem lizingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana, in zavarovanju vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d., pod pogoji akcije SBON_3%_2023. Več o pogojih na www.porscheleasing.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.