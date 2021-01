Za Slovenijo obljubljenih 200: Škoda bo vse izdelala v enem dnevu

Škoda razkriva proizvodne zmogljivosti svojega novega električnega športnega terenca enyaqa. V enem dnevu jih bodo izdelali od 250 do 350, kar je več, kot so jih do zdaj za letošnje leto obljubili trgovcem v Sloveniji.

Športni terenec enyaq bo ena najpomembnejših novosti Škode v letošnjem letu, čeprav električni športni terenec ne bo dosegal tako visokih prodajnih številk kot nekateri tradicionalni Škodini modeli. Avtomobil so začeli izdelovati novembra in jih do konca lanskega leta izdelali okrog 600. V proizvodnjo enyaqa so Čehi vložili 32 milijonov evrov. Dnevno jih bodo lahko izdelali od 250 do 350, so uradne napovedi iz Škode.

Škoda je trgovcem v Sloveniji za zdaj obljubila 200 enyaqov, kar je torej manj, kot je načrtovana dnevna proizvodnja tega avtomobila v tovarni v Mladi Boleslavi. To je sicer največja Škodina tovarna, ki izdeluje tudi modele octavia, fabia, scala, kamiq in karoq. Lani so skupno izdelali okrog 480 tisoč novih avtomobilov.

Foto: Škoda

Foto: Škoda