Nadaljuje se boj za naslov

Prvo srečanje v seriji je postreglo z izjemno izenačeno predstavo z obeh strani, po tesni končnici pa so se zmage s 75:73 veselili košarkarji Cedevite Olimpije.

Finalni obračun med Cedevito Olimpijo in Krko je enajsti v zgodovini slovenskega košarkarskega prvenstva. Ljubljančani so doslej osvojili štiri naslove v finalih proti Krki (2000/01, 2001/02, 2017/18 in 2020/21), medtem ko je Krka slavila šestkrat, zadnjič v sezoni 2013/14. Tokrat Novomeščani lovijo osmi naslov, medtem ko Cedevita Olimpija cilja na peto zaporedno krono in skupno 22. lovoriko državnega prvaka.

Tretja tekma v seriji bo v soboto ob 18.00 v Športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Morebitni četrta in peta bosta v ponedeljek oz. prihodnji četrtek, v Ljubljani oz. v Novem mestu.