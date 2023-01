Šele leta 2026? Poljaki prestavili lansiranje lastnih avtomobilov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na poljske avtomobile znamke Izera bo treba počakati vsaj do leta 2026.

Poljaki so začetek proizvodnje lastne avtomobilske znamke Izera prestavili vsaj na konec leta 2025.

Poljsko podjetje ElectroMobilty Poland (EMP), ki je v državni lasti, bi moralo začeti lastne električne avtomobile izdelovati že v začetku leta 2024. Predstavniki EMP so za nemški Automobilswoche potrdili, da so proizvodnjo prestavili na konec leta 2025. V začetku prihodnjega leta bodo v poljskem Jaworznu začeli graditi tovarno.

Razlogi za zakasnitev niso znani. EMP je od kitajskega Geelyja odkupila pravico za gradnjo avtomobila na njihovi platformi SEA. Za potrebe tega projekta pa morajo uskladiti vse dobaviteljske dogovore. Za sodelovanje z Geelyjem so se dogovorili šele novembra lani, zato je bil začetek proizvodnje morda tudi časovno preveč optimistično postavljen. Med mogočimi vzroki za zakasnitev so tudi težave s financiranjem in pomanjkanje določenih sestavnih delov. Večji del dobaviteljev bo sicer prihajal iz Poljske, vseeno pa bodo za 1,1 milijarde evrov poslov sklenili tudi z dobavitelji iz Nemčije.