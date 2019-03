Seat v nizkem štartu, a zaenkrat še stavijo na preverjen recept #foto

Seat je v Slovenijo pripeljal še svoj tretji SUV model, ki bo skupaj z manjšima bratoma prevzel skoraj polovico prodaje znamke. Čeprav so Španci nedavno predstavili električni koncept el born, nanj zaenkrat resno ne računajo, temveč pri uvozniku težko pričakujejo predvsem novo generacijo leona. Če imajo pri Volkswagnu v prihodnjem letu velike načrte s svojimi električnimi vozili, so pri Seatu nekoliko bolj zadržani.

Koncept el born, ki ga je Seat pokazal na avtosalonu v Sloveniji, v Sloveniji v naslednjem letu še ne bo igral pomembnejše vloge. Foto: Gregor Pavšič

Pred avtomobilsko industrijo so velike spremembe

Čeprav Seat ni med največjimi znamkami v Sloveniji, so v zadnjih letih lepo stopnjevali svojo rast. V zadnjih petih letih za 82 odstotkov Segment večjih športnih terenecev bo do leta 2025 zrasel za 40 odstotkov. Foto: Gašper Pirman povečali število izdobavljenih avtomobilov in želijo v letošnjem letu prodati približno 2.800 avtomobilov. ''Želimo si večjo podporo tovarne. Tudi majhne države so pomembne'', je na predstavitvi tarraca povedala Simona Mavsar, direktorica Seat Slovenija, ki bi ob večjemu številu dobljenih avtomobilov zlahka prodala še kar nekaj modelov več.

''Uradnega časovnega okvira kdaj bo k nam prišel el born nimamo. Prvi naš električni avtomobil bo mii, ki bo na ceste zapeljal sredi prihodnjega leta. Tudi zato se zaenkrat pripravljamo na prihod električnih vozil, a v prihodnjih nekaj letih ne vemo točno kako se bo avtomobilski trg obrnil'' je trenutni ''status quo'' stanje v avtomobilski industriji komentirala Mavsarjeva.

Njihova prodaja bo še vedno v veliki večini še nekaj let slonela na običajnih avtomobilih, med njimi bo seveda velik poudarek na SUV modelih. V letošnjem letu bo trojec arona, ateca in novi tarraco imel pomembno vlogo pri dvigovanju prodajnih številk. Od 2.800 prodanih avtomobilov bo 1.100 crossoverjev, segment kjer nastopa tarraco pa bo do leta 2025 zrasel za 40 odstotkov.

Leon bo še vedno velik igralec

''Infrastrukturo imamo pripravljeno. Ob prenovi salonov smo poskrbeli za vgradnjo polnilnic, a sprva ne pričakujemo večjega deleža električnih avtomobilov. Za to ni pripravljena niti slovenska infrastruktura''. Poleg električnega modela mii bo ob koncu prihodnjega leta na ceste zapeljal še tarraco priključni hibrid.

''Prav tako ne vemo kakšno število električnih avtomobilov nam bo ponudila tovarna. Lahko, da bodo prve količine dobile prodajno močnejše države. Vsekakor gre za enačbo s precej neznankam. Moramo iti korak za korakom. Mislim, da nihče, ne samo v Sloveniji, ne ve kaj se bo dogajalo na trgu v naslednjih petih letih. Ugibanja kaj se bo dogajalo v prihodnosti so se pred dvema letoma močno razlikovala s tistimi, ki jih imamo zdaj in s tistimi, ki jih bomo imeli čez dve leti.''

Pri Seatu veliko bolj pričakujejo novo generacijo leona, ki bo predstavljena na avtosalonu v Frankfurtu in bo na slovenske ceste zapeljala v prvem četrletju prihodnjega leta.

Prtljažnik ima 760 litrov, kupec pa se lahko odloči tudi za dodatno tretjo vrsto sedežev. Foto: Gašper Pirman

Paradni konj znamke

Prostorna in svetla potniška kabina. Digitalni merilniki so serijski. Foto: Gašper Pirman Kot že omenjeno je tarraco tretji SUV znamke in hkrati največji član Seatove družine športnih terencev. Tarraco v hitro rastoči segment prinaša nekaj španskega temperamenta in se z nekaterimi potezami želi razlikovati od obeh koncernskih bratov. Ker smo večino novitet spoznali že na mednarodni predstavitvi v Barceloni bomo tokrat nekoli krajši.

Motorno paleto sestavljajo štirje motorji. Osnovni 1,5-litrski bencinski TSI z 110 kilovati, dvolitrski TSI z 140 kilovati in dvolitrski TDI z 110 ali 140 kilovati. Štirikolesni pogon je na voljo izključno s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Ker gre za večji SUV, kupci ne bodo iskali slabše opremljenih in cenejših različic. Sicer je osnovni paket style že lepo opremljen, se bo večina kupcev odločila za dražji in nekoliko prestižnejši paket xcellence. Prav tako bo velika večina posegla po dizelskem motorju, približno polovico pa se jih bo odločilo še za štirikolesni pogon. Pri znamki bodo torej prodajali predvsem dražje izvedenke, kar je za znamko odlična popotnica za naprej.

Dolžina (mm) Medosna razdalja (mm) Velikost prtljažnika (l) Seat tarraco 4.730 2.790 760 Škoda kodiaq 4.697 2.791 720 Volkswagen tiguan allspace 4.701 2.787 760

Štirikolesno gnani tarraco ima možnost šestih voznih profilov. Foto: Gašper Pirman

Od 28 tisočakov dalje

Za najžlahtenjšega seata bo potrebno pripraviti vsaj 28 tisoč evrov. Za enako pogonsko kombinacijo (1.5 TSI) s paketom xcellence bo potrebno doplačati 3.500 evrov. Cene za dizelsko gnanega tarraca se pričnejo pri 30 tisočakih in končajo skoraj pri 40 tisoč evrih. Na voljo je tudi različica s sedmimi sedeži - zanjo je potrebno doplačati 750 evrov.