Pet let je že minilo od aretacije in filmskega pobega Carlosa Ghosna, takrat prvega moža Nissana, toda peti najvrednejši avtomobilski proizvajalec na Japonskem (po Toyoti, Hondi, Suzukiju in Subaruju) je še vedno v postopku menedžerskega prestrukriranja.

Procese so letos zapletli neugodni poslovni rezultati. Nissan je nedavno napovedal odpuščanje okrog devet tisoč zaposlenih in zmanjšanje globalne proizvodnje novih vozil za 20 odstotkov. V fiskalnem letu, ki se bo za Nissan končalo marca prihodnje leto, bo dobiček za okrog 70 odstotkov manjši od načrtovanega.

Pred dobrim letom je Nissan zapustil operativni direktor Ashwani Gupta, zdaj se neuradno iz podjetja poslavlja še prvi finančni direktor Stephen Ma, je poročal Bloomberg. Sklicevali so se na vire znotraj podjetja, ki želijo do uradne potrditve ostati še neimenovani.

Ma se je Nissanu pridružil leta 1996 v Severni Ameriki, nato pa je delal v finančnem oddelku podjetja tako na Kitajskem kot Japonskem. Mesto prvega finančnika družbe je prevzel decembra leta 2019.

Velika odvisnost od ZDA

Nissan je letos do konca oktobra globalno prodal 2,77 milijona novih avtomobilov (+ 0,1 % v primerjavi z enakim obdobjem lani), izdelali pa so 2,6 milijona novih avtomobilov (–7,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani). Z naskokom najpomembnejši trg je Severna Amerika, kjer so letos prodali več kot milijon novih avtomobilov. V Evropi je letos v prvih desetih mesecih prodaja Nissana znašala 299 tisoč avtomobilov, kar je bilo 5,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.