Še neuradno: Mercedes bo ukinil svoje karavane

Novi mercedes-benz razreda C je še na voljo tudi kot karavan. Kako dolgo še?

Novi mercedes-benz razreda C je še na voljo tudi kot karavan. Kako dolgo še?

Mercedes-Benz bo po za zdaj še neuradnih napovedih do leta 2030 ukinil svoje karavanske avtomobile.

Medtem ko je Volvo pred dnevi napovedal zvestobo klasičnim avtomobilskim izvedbam, kot so karavani in limuzine, iz Nemčije prihajajo drugačne napovedi v povezavi z Mercedes-Benzom. Najstarejša avtomobilska znamka na svetu bo do leta 2030 iz prodaje umaknila karavanske avtomobile, je poročal nemški Automobilswoche.

Že leta 2025 se bo predvidoma kot prvi poslovil model CLA shooting brake, za katerega v Stuttgartu ne načrtujejo naslednika. Naslednja generacija razreda E, ki jo pričakujemo leta 2030, prav tako predvidoma ne bo imela več karavanske izvedbe.

Prodaja karavanov pada, prodajni trendi gredo v drugo smer

Nova električna vozila omogočajo načrtovalcem drugačno zunanjo podobo vozil, obenem so karavani že dolgo žrtev velikega povpraševanja po športnih terencih in križancih. Nemški mediji dodajajo, da bi lahko Mercedes kot alternativo ponujal tudi limuzine s povečano oddaljenostjo od tal in da bi tako nadoknadili primanjkljaj karavanov.

Tem bi se, če bi tako odločitev res sprejeli, odpovedali predvsem zaradi nižanja stroškov - prodaja karavanov pada, proizvajalci pa potrebujejo vse več denarja za razvoj novih električnih in elektrificiranih vozil.