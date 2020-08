Se ga še spomnite? To je dobra novica za ljubitelje fiatov.

Fiat bo prek partnerstva s francoskim koncernom PSA dobil dostop do kompaktne platforme CMP, danes med drugim osnovo peugeota 208 in opel corse. Prek te delitve bi lahko Italijani obudili svoj nekoč najuspešnejši model punto.

Čeprav do uradne združitve koncernov PSA Peugeot Citroen in Fiat Chrysler Automobili (FCA) še ni prišlo, se obeta nov skupen korak pri njihovem sodelovanju. Vsi kompaktni avtomobili koncerna FCA, torej predvsem prihodnji fiati, bodo nastali na francoski platformi CMP. Tako si bodo delili osnovo z avtomobili kot so peugeot 208, peugeot 2008, opel corsa in tudi (novo) opel mokko in DS3 crossbackom.

S platforme CMP danes že prihajajo peugeot 208, peugeot 2008, opel corsa ... Foto: Gašper Pirman

FCA je domnevno svojim dobaviteljem že zaukazal ustavitev razvoja sistemov za prihodnje majhne avtomobile, je poročal Autonews Europe. FCA bo svoje avtomobile na platformi CMP izdeloval v poljski tovarni pri Tyhchyju.

Tam trenutno izdelujejo fiata 500 in lancio ypsilon, v prihodnjih letih pa bi lahko v tej tovarni letno izdelali do 400 tisoč majhnih avtomobilov s platforme CMP.

Obeta se vrnitev fiat punta

Pri koncernu FCA so že napovedali umik iz najnižjega razreda avtomobilov in ena osrednjih točk bo prav razred majhnih avtomobilov, ki sovpada s francosko platformo CMP. Do te spremembe bi lahko prišlo do leta 2024, z novim partnerstvom pa lahko od Fiata pričakujemo tudi obuditev nekoč nadvse uspešnega modela punto.