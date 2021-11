Še ena tovarna v Evropi? Volvo ima visoke načrte.

Volvo ima trenutno dve tovarni in sicer na Švedskem in v Belgiji. Tam izdelajo okrog 800 tisoč avtomobilov na leto. To število bi radi do sredine desetletja povečali na 1,2 milijona avtomobilov, kar je tudi eden osrednjih ciljev finančnega predsednika družbe Bjorn Annwalla.

Resno razmišljanje Volva o tretji evropski tovarni so najprej napovedali pri nemškem Automobilswoche, kar so nato potrdili tudi predstavniki Volva.

O tretji tovarni resno razmišljajo, potrdili je še niso

Po njihovih besedah bi sicer že v obstoječih dveh tovarnah lahko izdelali tudi za 50 odstotkov več vozil kot zdaj, kar bi bilo morda povezano tudi s prehodom na manj kompleksne električne avtomobile. Prodajni cilji pa presegajo omenjenih 1,2 milijona vozil letno.

“Da, želimo si še več in zato si želimo tudi tretjo tovarno. O morebitni lokaciji za zdaj še ne moremo govoriti,” je dodal Annwall.

Volvo se je oktobra preselil na borzo, njihova začetna vrednost pa je bila 18 milijard evrov.