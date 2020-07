Še ena testna vožnja ferrarija, ki je šla po zlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferrarijev F40 sodi med največje avtomobilske ikone. Izdelovali so ga med leti 1987 in 1992, poganjal pa ga je 2,9-litrski twin-turbo motor V8.

Avstralec je med domnevno testno vožnjo izgubil oblast in razbil dragocenega ferrarija F40, avtomobilsko ikono iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Okoliščine te prometne nesreče v Avstraliji so sicer še nepotrjene, a po zapisih s socialnih omrežij in avstralskih medijev - ferrari F40 je imel nameščene registrske tablice avtomobilskega trgovca - je šlo za testno vožnjo.

Ta se je pošteno zalomila. Voznik je pri očitno dokaj visoko hitrosti izgubil oblast nad superšportnikom in zletel s ceste. Odbil je več količkov in podiral drevesa, ferrari F40 je kajpak uničen.

Avstralci imajo okrog dvajset ferrarijev F40

Voznika za zdaj pristojne službe še niso kaznovale. S tem se je število ferrarijev F40 v Avstraliji zmanjšalo za enega. Po cestah tam doli naj bi jih vozilo okrog 20. Avstralski mediji so poročali, da sta trenutno na prodajo dva ferrarija F40 - prodajata se za 1,6 in 1,8 milijona ameriških dolarjev.

Superšportnik, ki je postal legenda

Visoka cena za avtomobil iz osemdesetih let prejšnjega stoletja ni presenetljiva. Ferrarijev F40 sodi med največje avtomobilske ikone. Izdelovali so ga med leti 1987 in 1992, poganjal pa ga je 2,9-litrski twin-turbo motor V8.

Moč sredinsko postavljenega motorja je bila 352 kilovatov (478 “konjev”). Moč se je na zadnjji kolesi prenašala prek petstopenjskega menjalnika. Avtomobil je imel maso le okrog 1,3 tone. Skupaj so jih v šestih letih izdelali 1.315.

Nedavno je eden izmed ferrarijev F40 tako gorel na ulicah v Monaku.