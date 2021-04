Še 19 let, nato zanje konec bencinskih motorjev

Honda bo do leta 2040 povsem prenehala izdelovati avtomobile s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje. Do sredine stoletja želijo postati ogljično nevtralni, že to desetletje bodo izdelali lastno platformo za električna vozila.

Predsednik Honde Tošihiro Mibe je podrobneje predstavil prihodnjo strategijo podjetja in postopni prehod na ogljično nevtralna vozila. To raven želi Honda doseči do leta 2050. V Evropi so iz prodaje praktično že umaknili dizelske motorje, do konca prihodnjega leta bodo prodajali le še polno ali delno elektrificirana vozila. Evropa za Hondo sicer ni največji trg in tudi sama znamka ne spada med vodilne na trgu, toda globalno je doseg tradicionalne japonske znamke precej večji.

Do leta 2040 bodo nehali izdelovati vozila z bencinskim motorjem

Do leta 2030 namerava Honda doseči 40-odstotni delež povsem električnih vozil (baterijska vozila ali vozila na vodikove gorivne celice), do leta 2035 naj bi ta delež povečali na 80 odstotkov in do leta 2040 že na sto odstotkov. Takrat njihovi avtomobili torej ne bodo imeli več klasičnih motorjev na notranje izgorevanje.

Podrobnejši načrti za Evropo pri Hondi še niso znani, bodo pa že to desetletje razvili namensko platformo za električna vozila. Ta bo najprej na voljo v ZDA, pozneje pa predvidoma tudi v Evropi.