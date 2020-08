S septembrom v veljavi nov cestninski razred vozil

Prvi cestninski razred, v katerega spadajo vozila z dvema ali tremi osmi in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, se bo razdelil. Za težka vozila z dvema osema bo uveden samostojen cestninski razred R2, v katerem bodo vozila na omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest plačevala za deset odstotkov nižjo cestnino od cestnine za vozila s tremi osmi, in sicer 0,185346 evra za kilometer prevožene razdalje. Poleg infrastrukturne pristojbine, ki je prihodek družbe Dars, bo za vozila tega cestninskega razreda za deset odstotkov nižji tudi pribitek, ki se na določenih odsekih pobira za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. Dvoosna vozila bodo plačevala za deset odstotkov nižjo cestnino tudi za uporabo cestnega predora Karavanke, in sicer 4,22 evra.

Lastniki vozil z dvema osema morajo za pravilno obračunavanje cestnine na napravi DarsGo poskrbeti sami. V nasprotnem primeru bodo od 1. septembra 2020 plačevali več kot bi bilo treba, do vračila na ta način preplačane cestnine pa ne bodo upravičeni.

V Darsu ob tej priložnosti lastnike in voznike preostalih vozil še opozarjajo, naj pred vožnjo preverijo, kakšno število osi imajo nastavljeno na napravi DarsGo. Vožnja z napačno nastavljenim številom osi je namreč prekršek.