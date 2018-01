Robert Lešnik o svojem "podpisu" na Mercedesu presežkov #video

Konceptni superšportnik je že blizu serijske različice

Slovenski oblikovalec Robert Lešnik je spregovoril o ključnih elementih najmočnejšega in najhitrejšega serijskega Mercedes-Benzovega superšportnika, ki bo 275 izbrancev stal več kot dva milijona evrov.

Video – Robert Lešnik o mercedes AMG project one

Produkt Mercedes-Benza in športnega oddelka AMG poganja 1,6-litrski turbo motor, ob tem pa hibridni pogon sestavljajo še štirje dodatni elektro motorji. Foto: Mercedes-Benz Sožitje športnih mercedesov in tehnologije F1

Mercedesov hibridni superšportnik je bil eden vrhuncev lanskega avtomobilskega salona v Frankfurtu, kjer je avto pomagal razkriti tudi takratni svetovni prvak formule ena Lewis Hamilton. Produkt Mercedes-Benza in športnega oddelka AMG poganja 1,6-litrski turbo motor, ob tem pa hibridni pogon sestavljajo še štirje dodatni elektro motorji. Eden je nameščen v sklopu turbinskega polnilnika, drugi je ob motorju, ostala dva pa poganjata sprednji kolesi. Sistemska moč pogona znaša več kot 740 kilovatov oziroma tisoč »konjev«, kar zagotavlja končno hitrost nad 350 kilometri na uro.

Pri Mercedes-Benzu bodo izdelali 275 primerkov tega avtomobila, ki bo stal od približno 2,3 milijona evrov naprej. V vrsti zanj domnevno stoji okrog tisoč zainteresiranih kupcev. V serijski različici bo superšportnik predvidoma dobil tudi drugo ime.

Kateri so glavni oblikovalski poudarki avtomobila?



Pri razvoju tega superšportnika je sodeloval tudi Slovenec Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja osebnih avtomobilov pri Mercedes-Benzu.



"Odprtina za zračenje na strehi je ena ključnih zunanjih elementov tega avtomobila, ki jo zaznamuje tudi ostri zaključek na vrhu v slogu plavuti morskega psa. Sprednje odprtine za zrak so prav tako tipični element AMG-ja. Zadnje luči so podnevi skoraj nevidne. Le v mraku je mogoče videti tri osvetljene elemente zadnjih luči. Omenil bi še posebno obliko zračnih odprtin na boku vozila, za katere smo navdih dobili v letalski industriji," je ključne elemente zunanjega oblikovanja poudaril Lešnik.