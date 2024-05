Javier Varela je pri Volvu delal od leta 2006. Bil je izvršni operativni direktor podjetja, pred dvema letoma pa je prevzel še funkcijo nadomestnega izvršnega direktorja. Za to funkcijo ga je osebno izbral izvršni direktor Volva Jim Rowan.

Javier Varela se je poslovil od Volva. Foto: Volvo

Varela je pri Volvu skrbel za razvoj in raziskave, proizvodnjo, logistične dobavne verige in kakovost, prav tako je bil ključen pri izbiri slovaških Košic za gradnjo nove Volvove evropske tovarne. Ta bo vredna 2,1 milijarde evrov, v njej pa bodo naredili prehod na tako imenovani "megacasting" oziroma vlivanje velikih aluminijastih delov vozila po vzoru Tesle.

Varela se seli k ameriškemu Rivianu, kjer bo začel delati že letos avgusta. Tudi v ZDA bo Varela vodil operativne naloge, med glavnimi cilji pa so povečan obseg proizvodnje in uspešni finančni rezultati v letošnjem zadnjem četrtletju. Rivian je že napovedal nove modele, s katerimi bodo potrkali tudi na vrata Evrope. Marca so sicer presenetljivo zamaknili zagon nove tovarne v zvezni državi Georgia in selitev proizvodnje novega modela R2 v obstoječo tovarno v Illinoisu.