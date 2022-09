Renaultov šef nič več v službi italijanskega Telekoma

Luca de Meo, ki velja danes za enega najbolj prepoznavnih avtomobilskih menedžerjev - pred Renaultom je nazadnje vodil Seat -, je imel še dodatno službo. Bil je namreč v sestavi uprave italijanskega Telekoma, kjer je imel položaj neodvisnega direktorja. V tej upravi je bilo sicer 16 članov, med njimi tudi generalni izvršni direktor Pietro Labriola in predsednik Salvatore Rossi.

Osredotočil se bo na Renaultion

Kot so sporočili iz uprave družbe, so se z de Meom zdaj razšli. Razlog za odhod italijanskega strokovnjaka je predvsem v njegovi večji osredotočenosti na prihodnost Renaulta in z njim povezanih preostalih avtomobilskih proizvajalcev. Njegov odhod bo postal uraden danes, ko bo zasedala uprava Telekoma in bo tudi potrdila odhod 55-letnega de Mea.

De Meo je januarja lani predstavil poslovno strategijo Renaultion, ki je usmerjena v potrebne spremembe Renaultove skupine. Pomembno izhodišče strategije je bil poudarek na dobičkonosnosti prodaje avtomobilov, ne le doseganje kar najvišjih prodajnih številk z majhnimi zaslužki. Vsaj za Slovenijo bo pomemben del Renaultove strategije tudi odločitev o prihodnosti tovarne Revoz v Novem mestu.