Renault v Sloveniji s prenovljenim športnim terencem #foto

Bolj kot manjše spremembe je pomembna nova motorna paleta. Foto: Gašper Pirman Nujno potreben razvoj in prilagoditve

Ker segment SUV-C pospešeno raste že vse od leta 2013, kadjar pa se za svoje mesto pod soncem bori še vsaj z devetimi konkurenti, je Renault poskrbel za prenovo modela. Z njo želijo držati korak s tekmeci in na podlagi novih tehnologij prepričati še nekaj več slovenskih kupcev. Če so do zdaj prodali približno štirideset avtomobilov na mesec, bi radi s prenovo to številko dvignili na šestdeset.

Majhnih sprememb ne manjka

Med poglavitne namene prenov seveda spada tudi osvežen zunanji videz. Kadjar ostaja zvest svojemu videzu, a je oblikovalska ekipa pod vodstvom Laurensa van den Ackerja opravila kar nekaj dela. Sprednji žarometi imajo nekoliko drugačno podobo, meglenke zdaj svetijo v tehnologiji LED, drugačen je tudi spodnji del odbijača, masko hladilnika pa po novem krasijo kromirane letvice. Zadaj je največ sprememb vidnih na srebrni zaščiti odbijača. Spremenjeni so tudi žarometi. Zunanjost končujejo še tri nove barve (med njimi je tudi modra barva s fotografij).

Kadjar ostaja pomemben prodajni adut znamke, letos bi radi prodali do šestdeset avtomobilov mesečno. Foto: Gašper Pirman

Zadnji del krasi nova zaščita odbijača, ki avtomobil vizualno razširi in hkrati nekoliko zniža. Foto: Gašper Pirman

Z bencinarji imajo resne načrte

Med glavne pridobitve zagotovo spada nova motorna paleta. 1,3-litrski štirivaljni bencinski agregat, ki smo ga že spoznali v testu 1,3-litrski motor so pri Renaultu razvili skupaj z Daimlerjem. Foto: Gašper Pirman scenica, so pri Renaultu razvili skupaj z Daimlerjem. Na voljo je v dveh izvedenkah TCe 140 in TCe 160. Prva je na voljo izključno s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in druga izključno s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Posodobljena sta tudi dizelska motorja. Šibkejši dCi 115 ima štiri kilovate (zdaj 85 kW) in deset njutnometrov navora več (zdaj 260 Nm). Na voljo je z ročnim ali samodejnim menjalnikom. Vrh ponudbe zaseda blue dCi 150, ki ima od predhodnika kar 15 kilovatov več in je serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom, vendar le z ročnim menjalnikom.

Stavi na vsakodnevno uporabnost

Čeprav kadjar dimenzijsko ostaja enak, je postal še za odtenek bolj praktičen. Sprednjima dvema priključkoma USB sta se zadaj pridružila še dva, sedempalčni zaslon je hitrejši in opremljen z dodatnimi stikali. Nova so tudi stikala za avtomatsko klimatsko napravo, ki smo jih videli pri novem dusterju. Že tako udoben SUV je postal še udobnejši zaradi izboljšanih sedežev z več bočne opore, pomičnega kolenskega dela in pomičnega sredinskega naslona za roke.

Kupci imajo radi bolje opremljene

Čeprav se cene za vstopni model s stopnjo opreme life po ceniku začnejo pri 20.500 evrih, se večina kupcev odloči za paketa limited in bose. Prvič je na voljo še najbolje opremljeni black edition, ki poleg dodatne opreme prinaša črne dodatke na karoseriji. Cene se pri najbolj priljubljenih paketih začnejo pri 22.500 oziroma 25 tisoč evrih. Cene pri izbiri dizelskega motorja se začnejo pri 26 tisočakih in končajo pri 31.500 evrih, kolikor stane najdražji 110-kilovatni dizel s paketom black edition. Je pa treba omeniti, da na zgoraj omenjene cene pri Renaultu priznajo do štiri tisoč evrov popusta ob določenih pogojih (financiranje, menjava staro za novo ...).

Novo oblazinjenje in boljša bočna opora sedežev Foto: Gašper Pirman

Poleg nove večopravilne enote so na osrednji konzoli spremenili še stikala za upravljanje klimatske naprave. Foto: Gašper Pirman