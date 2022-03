Renault ustavil delo v Moskvi, prihodnost zelo nejasna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault in Rusija

Renault je bil med redkimi proizvajalci avtomobilov in sestavnih delov, ki so kljub mednarodnim sankcijam proti Rusiji nadaljevali tamkajšnjo proizvodnjo. Po mednarodnih pritiskih je Renault zdaj vendarle spet ustavil delo v svoji osrednji tovarni v Moskvi.

Prihodnost Renaulta v Rusiji je zelo negotova

Francozi so ob tem jasno nakazali, da bo imela ta odločitev znaten vpliv na njihove poslovne rezultate. Za Renault je Rusija takoj za Francijo drugi najpomembnejši trg, in to predvsem zaradi povezave z osrednjim ruskim proizvajalcem AvtoVAZ. Renault ima tam večinski 67-odstotni delež, kar pa bi se v prihodnje lahko spremenilo. Glede na trenutno zelo nepredvidljiv položaj ruskega avtomobilskega trga tudi pri Renaultu za zdaj ne pojasnjujejo nadaljnje strategije glede AvtoVAZ.

Renault je imel za tovarno v Moskvi urejeno skupno podjetje z rusko družbo Rostec, ki jo vodi tesen Putinov sodelavec Sergej Čemezov. Rostec se ukvarja s področjem obrambnih sistemov, med katerimi so tudi neposredni izdelki za vojaške potrebe. Renault je skupno v Rusiji zaposloval 45 tisoč ljudi.