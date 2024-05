Renault symbioz - nov SUV iz Francije z veliko prostora #foto

Renault je v celoti razkril novi športni terenec symbioz, ki bo stavil na praktičnost in hibridni pogon. Sodil bo med obstoječa modela captur in austral.

Renault je še razširil svojo ponudbo športnih terencev in križancev. Symbioz bo sodil med obstoječa modela captur in austral, predstavljal pa bo neposrednega tekmeca nissanu qashqaiju. Novi symbioz bo dolg 4,4 metra, širok bo 1,79 metra in visok 1,57 metra.

Foto: Renault

V primerjavi s capturjem bo daljši za 18 centimetrov, od australa pa bo krajši za slabih deset centimetrov. Symbioz je tako dimenzijsko podoben scenicu, ki pa je v novi izvedbi le še električno vozilo.

Pri symbiozu na drugi strani stavijo na praktičnost, družinsko uporabnost in hibridne pogone. Prav gotovo bo symbioz resen tekmec električnemu scenicu. Za pogon bo skrbel Renaultov hibridni sklop e-tech full hybrid 145, ki združuje elektromotor z 1,6-litrskim bencinskim štirivaljnim motorjem in baterijo s kapaciteto 1,2 kilovatne ure. Pogon je enak kot pri capturju.

Zadaj drsna klop

V notranjosti so poskrbeli za premično zadnjo klop, ki ima 16 centimetrov vzdolžnega pomika. Prostornina prtljažnika znaša 492 litrov, to pa je mogoče povečati z drsno klopjo povečati do 624 litrov. S podiranjem zadnjih sedežev se prtljažnik poveča do 1.582 litrov prostornine.

