Renault spet z dobičkom, glede Revoza nič novega

Naprej epidemija covid-19 in nato kriza s pomanjkanjem polprevodnikov sta ohromili in zdesetkali Renaultovo proizvodnjo. Po dveh letih s poslovno izgubo so lani vendarle dosegli pozitiven rezultat in s tem presegli pričakovanja analitikov. Renault je lani zaslužil 888 milijonov evrov. To je obliž na rane zadnjih dveh let. Lanska izguba je znašala kar osem milijard evrov, predlanska pa 141 milijonov evrov.

Pri Renaultu za letošnje leto napovedujejo dvig lastnih prodajnih marž, še vedno pa bodo zaradi pomanjkanja polprevodnikov izdelali okrog 300 tisoč avtomobilov manj, kot bi jih sicer. Večina tega izpada bo v prvi polovici leta.

Kaj pa Revoz?

Glede novomeške tovarne Revoz ni za zdaj še nič novega. Zaradi aktualne krize s polprevodniki in otežene proizvodnje delo v tovarni poteka le še v eni izmeni. Proizvodnja električnega twinga je potrjena vsaj še do leta 2024, ko bo na trg predvidoma prišel naslednik v obliki električne Renaultove "petke". Revoz je tudi edina tovarna, kjer izdelujejo twinga, medtem ko clia izdelujejo še v Turčiji.