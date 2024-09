Captur se s prenovo ni drastično spremenil. Veliko modernejši je sprednji del, manj pa zadek in notranjost. Za Renault ostaja eden glavnih avtomobilov v Evropi in tudi Sloveniji, kar je skladno z velikim tržnim povpraševanjem po avtomobilih iz tega segmenta.

Captur je 19 centimetrov daljši od clia, prav tako je tudi rahlo dvignjen in ima poteze križanca. V Parizu so očitno pred dobrimi desetimi leti spisali dober recept, saj so jih do danes prodali že dva milijona.

V Sloveniji naj bi jim jih po predvidevanju trgovcev uspelo prodati dva tisoč letno. Prvih 13 jih je v uporabo že romalo v roke košarkarjev ljubljanske Cedevite Olimpije, kjer je Renault oziroma uvoznik GrandAuto Adriatic eden od pokroviteljev.

Foto: Gregor Pavšič

Večina izbere bencinski motor, pravega hibrida le redki

Novost je še razširjena ponudba pogonov, kjer pa bo glavnino zanimanja še naprej požel klasični bencinski motor TCe 90. Hibridno različico tvorita dva blaga hibrida in tudi samopolnilni hibrid. Ta med elektrificiranimi pogoni capturja predstavlja vrh ponudbe in je zato tudi najdražji, vsaj do zdaj pa se je zanj odločilo le okrog deset odstotkov kupcev.

Še manjše je bilo povpraševanje po priključnem hibridu, ki ga v drugi generaciji za zdaj ne načrtujejo.

Med bencinskim in pravim hibridom skoraj šest tisoč evrov razlike

Da je bencinska različica najbolj priljubljena, ob pogledu na cenik ne preseneča. Tak captur z osnovno opremo stane slabih 22 tisoč evrov. Doplačilo za blagi hibrid je več kot tri tisoč evrov oziroma nekaj manj kot dva tisočaka pri enakem paketu opreme. Zmogljivejši od obeh blagih hibridov stane še dodatnih dva tisoč evrov več, samopolnilni hibrid pa nato še skoraj dva tisočaka več. Pri srednjem paketu opreme stane bencinski captur dobrih 23 tisoč, samopolnilni hibrid pa že skoraj 29 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Renault

Premična zadnja klop ostaja

Captur je med drugim dobil digitalne merilnike in prvič tudi možnost 19-palčnih platišč, obdržal pa je nekatere dobre stvari. Med te sodi za 16 centimetrov pomična zadnja klop. Prostornina prtljažnika lahko s pomočjo tega sistema naraste do 646 litrov s pokončno postavljenimi zadnjimi sedeži. Kadar te podremo, se prostornina poveča do 1.596 litrov.

Pri Renaultu več hibridov kot električnih modelov

Renault ima trenutno v ponudbi sedem hibridnih avtomobilov. Po capturju bo še letos na ceste pripeljal novi model symbioz, ki je navzven zelo podoben električnemu scenicu, v notranjosti pa, to še posebej velja za vozniški prostor, prav capturju.

Poleg sedmih hibridov bodo v nekaj mesecih dopolnili še ponudbo povsem električnih vozil – meganu in scenicu se bo konec leta ali v začetku prihodnjega leta pridružil renault 5, nato pa še novi renault 4. Tega bodo uradno razkrili to jesen na avtomobilski razstavi v Parizu.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault