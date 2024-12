Renault je razkril cenik za svojo električno petko, ki bo ena glavnih novosti te znamke v letu 2025. To prinaša ostrejše predpise glede izpustov CO2 in številčnejša prodaja električnih bo za proizvajalce pomembnejša kot kadarkoli do zdaj.

Renaultovo novodobno petko poznamo že od lanske spomladi, ko so jo razkrili na avtomobilski razstavi v Ženevi. Avtomobil v Slovenijo prihaja v začetku naslednjega leta, in to najprej z večjo baterijo, predvidoma spomladi pa še z manjšo – tej celo napovedujejo večjo konkurenčnost na trgu.

Petka bo nedvomno uspešno trkala na avtomobilska srca s svojo retro zasnovo, z zanimanjem pa smo počakali tudi cenik avtomobila za slovenske kupce. Maloprodajne cene so eden ključnih dejavnikov pri električnih vozilih. Vse navedene cene ne vključujejo subvencije 7.500 evrov za avtomobile s ceno pod 35 tisočaki.

Meja 30 tisoč evrov ni enostaven izziv

Različica s kapaciteto 52 kilovatnih ur (kWh) bo v začetnem paketu techno stala vsaj 32 tisoč evrov, en paket višje pa bo cena višja za dva tisoč evrov. Prvi paket nima parkirnih senzorjev, pa tudi nekaterih varnostno-asistenčnih sistemov, v nobenem paketu ni vključen naprednejši 10,1-palčni zaslon z Googlovim vmesnikom, tudi za barvo (brezplačna je le zelena) pa bo treba doplačati od 600 do 750 evrov.

Cena petke z večjo baterijo bo od 32 in tudi več kot 35 tisoč evrov, kar jo postavlja že v družbo dimenzijsko večjih tekmecev, kot je cupra bolt, MG 4, blizu bo celo že tesla model 3. Podobne cene so tudi za petki dimenzijsko podobnega peugeota e-208.

Različica z 12 kWh manjšo baterijo in 20 kilovatov šibkejšim elektromotorjem (in tudi nekaj nižjo močjo polnjenja DC) bo 2.500 evrov cenejša. Z izjemo osnovne različice bo z nekaj opreme (in želeno barvo) ceno očitno težko zadržati pod 30 tisočaki.

Foto: Renault

Dongfeng box. Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj sta tekmeca v rangu pod 30 tisoč evrov dva – najprej dongfeng box, ki smo ga testirali prejšnji teden, in električni citroën C3. Nekaj prvih primerkov je že v Sloveniji, tudi ta avtomobil pa s številčnostjo za zdaj zamuja. Prednost so dobili evropski trgi, ki zaradi konca določenih spodbud ob koncu leta potrebujejo več avtomobilov.

Box v Sloveniji trenutno stane slabih 25 tisoč evrov (doplačil ni), e-C3 pa od 23 tisoč evrov naprej. Višji opremski paketi se gibljejo med 25 in 26 tisočaki, tudi pri francoskem avtomobilu pa bo morda potrebnih nekaj doplačil. Le ena izmed barv je na primer brezplačna.

Hyundai inster. Foto: Hyundai

Kot smo napisali že v testu boxa, ti avtomobili prinašajo enega ključnih preizkusov za potencial elektromobilnosti v Evropi. V naslednjih letih bo tekmecev še več, med drugimi prihajajo hyundai inster (predvidoma že v začetku leta 2025), volkswagen ID.2, škoda epiq, cupra raval in prav gotovo tudi kateri izmed malčkov kitajskega porekla. Dacia bo prenovljenega springa, ki ga izdelujejo na Kitajskem, pripeljala spomladi prihodnje leto.

Leta 2025 prinaša za avtomobilske proizvajalce ostrejše predpise pri izpustih CO2 in zato bo prodaja električnih vozil še toliko pomembnejša kot do zdaj. Leta 2025 bo prodani električni avtomobil v primerjavi z letom 2024 štel dvojno.