Rekordnih sto jih bo, v soboto jih čakajo te ceste #foto

Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) bosta v Velenju nosila štartno številko 1 in veljata za glavna favorita za zmago. Foto: Uroš Modlic

Prvi favorit relija je nedvomno aktualni slovenski prvak Rok Turk (hyundai i20 R5), ki se je pretekli konec tedna v Italiji v "delovnem okolju" spoznaval tudi že z novim sovoznikom Vilijem Ošlajem. Idrijčan je lani v Velenju po tehničnih težavah sicer izgubil zmago nad madžarskim prvakom Andrasom Hadikom, a je bilo Velenje za Turka v zadnjih letih srečen kraj. Če bi Turk v soboto zmagal, bi se namreč s štirimi zmagami na seznamu najuspešnejših voznikov na reliju Velenje že izenačil z Branetom Kuzmičem.

Ob odsotnosti Hadika bosta Turku predvidoma najbližje nekdanji madžarski prvak Ferenc Kiss (VW polo R5), ki velenjske ceste že zelo dobro pozna, in predlanski nemški podprvak Dominik Dinkel (ford fiesta rally2). Nemec bo v Sloveniji vozil prvič. Zanimiva bo tudi vrnitev Manuela Kosslerja (subaru impreza STI), ki bo na štartnem seznamu eden izmed štirih nekdanjih zmagovalcev (Turk, Kossler, Peljhan in Klemenčič) velenjskega relija. Skupaj je na štartu devet dirkalnikov razreda rally2 oziroma R5.

Rok Turk ob dvajsetletnici svoje kariere lovi peti naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi. Foto: Uroš Modlic

"Ostajam pri enakem dirkalniku, ki tudi ni dobil bistvenih nadgradenj. Dobro smo pripravljeni na novo sezono. Želim si dobrega začetka v Velenju, kjer ne bom posebej taktiziral, temveč poskušal voziti v precej visokem ritmu. Ne le zaradi želene zmage, temveč tudi zaradi lovljenja pravega ritma, ki ga bomo potrebovali na naslednjih dirkah. Poudariti pa je treba, da je velenjski reli kratek in zelo kompakten. Vsaka napaka ali okvara se lahko hitro maščuje," pravi Turk, ki letos naskakuje že peti zaporedni naslov državnega prvaka.

Kmalu ga že čakata tudi dva mednarodna nastopa; najprej junija na reliju Delta v Zagrebu za FIA evropski reli pokal in nato še julija na avstrijskem reliju Weiz.

Turk je svojo kariero začel pred 20 leti in leta 2001 na gorski dirki v Grgarju s peugeotom 106 tudi prvič zmagal v svojem tekmovalnem razredu.

Velenjski reli bo potekal na dveh hitrostnih preizkušnjah, ki ju bodo prevozili po trikrat. Foto: Gregor Pavšič

Aleš Zrinski in Rok Vidmar tudi letos v ford fiesti R5 Foto: Uroš Modlic

Poleg 39-letnega Turka imajo še trije slovenski dirkači prav tako dirkalnik razreda R5 (Zrinski, Žakelj, Požeg), med njimi pa bi lahko najvišje meril lanski podprvak Aleš Zrinski (ford fiesta R5) s sovoznikom Rokom Vidmarjem. Toda za njim je zelo naporen mesec, saj je sredi aprila na zadnjem testu pred relijem za SP na Hrvaškem razbil dirkalnik in si zlomil ključnico. Dirkalnik jim je uspelo popraviti, kost se Zrinskemu počasi celi, toda vsaj v Velenju bo glede na položaj njegov nastop moral biti nekoliko zadržan. Zrinski je bil lani v Velenju skupno šesti, med Slovenci pa tretji.

Če je v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva Turk nesporni favorit, nas precej bolj neprevidljiv razplet čaka v diviziji II za dirkalnike s pogonom na en par koles. Ker se tehnološko ti avtomobili vse bolj izpopolnjujejo, se bodo predvidoma najhitrejši iz tega razreda zavihteli tudi na stopničke v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva.

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki je lani v Velenju zmagal Mark Grossi (peugeot 208 R2). Foto: Uroš Modlic

Naslov državnega prvaka branita Simon Mlinar in Erik Bizjak (peugeot 208 R2), ki sta za zdaj potrdila le nastop na uvodnem reliju. Kako bo z nadaljevanjem državnega prvenstva, bo odvisno predvsem od njunih financ. Mlinar lani sicer ni zmagal na nobenem od treh izpeljanih relijev, vozi pa tudi dirkalnik starejše generacije. Vsaj na papirju so v ospredju modernejši avtomobili z oznako rally4, ki imajo tudi že motorje s turbinskim polnilnikom.

Takega čaka tudi lani nesojeni prvak Marko Grossi, ki pa ga še ni dobil in bo vsaj še v Velenju vozil izposojeni 208 R2. Grossiju bo letos zapiske brala nova sovoznica Tara Berlot. V Velenje se po lanski nesreči vračata Jernej in Gregor Fakin (ford fiesta rally4), z enakim avtomobilom bosta nastopila tudi Jan Medved in Izidor Šavelj. Če temu dodamo dva zelo kakovostna tujca - to sta Avstrijec Simon Wagner in Nemec Raffael Sulzinger - in komaj 17-letnega talentiranega voznika Marka Škulja (sovoznik Uroš Ocvirk, vsi ford fiesta rally4), nas v tem razredu čakajo zelo zanimivi obračuni. Mladi Nemec Rene Noller bo prvič v Sloveniji predstavili opel corso rally4.

V ta razred letos spadajo tudi dirkalniki R3, kakršnega na primer vozita Grega Premrl in Gregor Brešer (toyota GT 86). V ozadju na napake favoritov čaka še nekaj posadk z avtomobili tega razreda.

Tale citroen C2 R2 bo na gorskih dirkah vozil mladi Mark Žgavec, na relijih pa bo to uradno predvozilo s posadko Goran Čučilovič-Bernard Žgavec.

Na reli so se prijavile 104 posadke, od tega je slaba polovica slovenskih. Foto: Gregor Pavšič

Na reli Velenje so skupno prijavljene 104 posadke, od tega jih je 46 slovenskih. Na reliju Velenje še nikoli ni štartalo več kot sto posadk, lani jih je bilo na štartu prve hitrostne preizkušnje na primer 58.

Medtem ko se jih bo nekaj za vrh potegovalo v diviziji III - med favoriti posadke Zupančič-Ložnar (BMW M3), Valant-Jesenovec (BMW M3), Humar-Peternel (renault clio RS), Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) -, bo razplet kratkega relija še posebej nepredvidljiv v najmanjši diviziji I.

V množični diviziji I lahko zmaga marsikdo

Tako kot v diviziji II nas tudi v tem razredu letos čaka še nekaj neporavnanih računov iz lanske sezone. Državni prvak je postal Nejc Mrak (suzuki swift), ta pa bo letos s sovoznikom Darkom Vončino lovil tudi želeno zmago. Lani v skrajšani sezoni ni stopil na vrh, a je s konstantnostjo osvojil naslov prvaka.

Med najhitrejšimi je bil že lani Franci Božič s sovoznikom Janezom Intiharjem (škoda fabia). Krog favoritov je zelo širok; omenimo le še posadke Jereb-Vidmar (VW polo), Velkavrh-Velkavrh Gorenc (VW polo), Bratož-Štokelj (renault clio), Kačič-Černigoj (MG ZR 105), Pivk-Rupnik in Brus-Ločnikar (vsi MG ZR 105). Razplet velenjskega relija bo dal dokaj natančen seznam tistih posadk, ki se bodo lahko letos potegovale za naslov državnega prvaka.

Reli v Velenju bo v celoti potekal v soboto, in sicer na dveh različnih hitrostnih preizkušnjah. Na obeh bodo vozili po trikrat. To sta HP Skorno (štarti 10.24, 12.45 in 15.21) in HP Zavodnje (štarti 10.52, 13.13 in 15.49). Cilj relija na letališču pri Šoštanju, kjer bo med tekmovanjem tudi zaprta servisna cona (mehurček covid-19), bo ob 16.39. Celotna dolžina relija je 113 kilometrov, od tega je 77,7 kilometra hitrostnih preizkušenj.