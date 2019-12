Razlog za skrb? Vsak tretji prodani avto v Sloveniji je že rabljen.

Pred dnevi smo poročali o padcu prodaje novih avtomobilov v Sloveniji, kar kažejo tudi podatki največjega slovenskega trgovca z avtomobili Porsche Slovenija. Boli predvsem padec prodaje avtomobilov fizičnim osebam, tretjino celotne avtomobilske trgovine pa danes že predstavljajo rabljena vozila. Kljub ohlajanju trga pa vsaj največji trgovci pričakujejo poslovno odlično leto, pogled v 2020 pa napoveduje mnoge številne avtomobilske "bestsellerje".

Najbolj boli več kot 7-odstotni padec prodaje fizičnim kupcem

V celoti razmere vendarle niso povsem črne. V Sloveniji so letos prodali okrog 68.500 novih avtomobilov, kar je 4,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Za sedem odstotkov pa je padla prodaja novih avtomobilov fizičnim osebam, ki so za trgovce najpomembnejši kupci.

Za več kot pet odstotkov pa se je v celoti zmanjšal izvoz novih avtomobilov v tujino, več prodanih vozil je torej tudi dejansko ostalo v Sloveniji in zanje bodo v prihodnje skrbeli slovenski serviserji.

Renault bo imel s cliom predvidoma še naprej najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji.

Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija, tudi letos pričakuje poslovno rekordno leto. Le še eno leto časa za prilagoditev davka DMV

"Čeprav je bilo leto na nekaterih področjih precej burno, pričakujem iz poslovnega vidika novo rekordno leto. Čakajo pa nas zanimivi časi, predvsem začetek resnejše elektromobilnosti," pravi generalni direktor Porsche Slovenija Danilo Ferjančič, ki v prihodnjem letu pričakuje tudi enega ključnih ukrepov s strani države.

To bo ureditev novele zakona o davku na motorna vozila (DMV), ki bi moral imeti zaradi lanskega prehoda na merilni standard WLTP (tehnično enaka vozila so uradno dobila bolj realno, a zato višjo porabo goriva in izpustov CO 2 ) drugače razporejene razrede. Brez te prilagoditve do konca leta 2020 bo časa zmanjkalo in temu bi sledila občutna podražitev avtomobilov.

Na drugi strani je Ferjančič pohvalil eno letošnjih glavnih novosti, in sicer nižjo boniteto za električna vozila v primeru službene uporabe. To bi bila lahko pomembna spodbuda za trg električnih vozil, ki mu sicer tudi zaradi novih modelov prihodnje leto napovedujemo precejšnjo rast.

Lani enajst trgovcev z vsaj milijonom evrov dobička



Poslovno je bil Porsche Slovenija – ta združuje znamke Volkswagen, Škoda, Seat in Audi – v letu 2018 eden od dveh največjih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji. Imeli so 532 milijonov evrov prihodkov in rekordnih 12,4 milijona evra dobička. Promet družbe Renault Nissan Slovenija je bil celo višji (535 milijonov evrov), a njihov dobiček je bil štiri milijone evrov nižji.



Skupno je lani sedem trgovcev (Renault Nissan Slovenija, Porsche Slovenija, Porsche Inter Auto, Autocommerce, Avto Triglav, Toyota Adria, Summit Motors in KMAG) preseglo mejo 100 milijonov evrov prometa, enajst pa se jih je lahko pohvalilo z vsaj milijonom evrov dobička.

Avtomobilski del Autocommerca, uvoznika znamke Mercedes-Benz, je letos prevzel švicarski Frey Group.

Švicarski Frey Group prevzel še "slovenski" Mercedes

Razmere na trgu pa se vendarle spreminjajo in predvsem leta 2020 se bo ta struktura največjih trgovcev nekoliko spremenila. To velja predvsem za lastniško strukturo, saj je švicarsko podjetje Frey Group – to je absolutno največji evropski avtomobilski trgovec – letos kupilo avtomobilski del Autocommercea, uvoznika znamke Mercedes-Benz.

Po oceni Ferjančiča bi prihodnje leto Porsche Slovenija lahko obvladoval 33 odstotkov slovenskega avtomobilskega trga, Renault Slovenija (znamke Renault, Nissan in Dacia) 23 odstotkov, Frey Group (znamke Peugeot, Citroen in Mercedes-Benz) pa okrog 16 odstotkov trga.

Leta 2020 na slovenske ceste mnogo ključnih "bestsellerjev"

Kljub ohlajanju globalnega avtomobilskega trga pa se vsaj ponudba novih vozil ne upočasnjuje. Vodilne znamke v Sloveniji bodo prihodnje leto predstavile številne novosti, med njimi tudi nekatere najbolje prodajane posamezne avtomobilske modele.

To sta v prvi vrsti novi generaciji renault clia (prodaja se je začela že letos jeseni) in volkswagen golfa, pri Volkswagnu bodo začeli prodajati tudi svoj prvi namenski električni avtomobil ID.3. Renault pričakuje tudi novega capturja, Škoda pa predvsem novo generacijo lastnega "bestsellerja" octavie. Tudi pri Peugeotu (208, 2008) in Oplu (corsa) čakajo nove pomembne prodajne adute.

Tretjino trga že predstavljajo rabljena vozila



Vse pomembnejši pa je v Sloveniji trg rabljenih avtomobilov, ki predstavljajo tretjino vse avtomobilske trgovine. Če so trgovci letos prodali 68.500 novih avtomobilov (bruto trg), je bilo rabljenih že okrog 31.500. Med njimi je največ starih od tri do pet let. Delež tri leta starih rabljenih vozil je na primer kar 27 odstotkov.

Poleg volkswagen golfa bo ena ključnih novosti prihodnjega leta na slovenskem avtomobilskem trgu nova škoda octavia.

Z več kot 10-odstotnim deležem še naprej Volkswagen, Renault in Škoda

Statistika bruto slovenskega avtomobilskega trga je jasna, še vedno pa pogled megli izvoz novih vozil oziroma tako imenovane enodnevne registracije. Absolutno je letos na vrhu ponovno znamka Volkswagen pred Renaultom in Škodo. V prodaji zgolj fizičnim strankam je razlika med vodilnima Volkswagnom in Renaultom zelo majhna.

Medtem ko se je letos pri prodaji fizičnim osebam zmanjšal delež izvoza, je na trgu lahkih gospodarskih vozil ta še vedno dokaj visok. Tudi zato je letos bruto trg teh vozil zrasel za kar devet odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič

Vir: Sekcija uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije, podatki prikazujejo bruto trg