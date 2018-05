Razkrivamo: kdo služi na račun vaših tablic

Cena registrskih tablic bi morala biti na vseh registracijskih uradih takšna, kot jo je v pravilniku določilo ministrstvo, a je realnost po naših ugotovitvah povsem drugačna. Poklicali smo več kot 30 registracijskih uradov in ugotovili, da so cene popolnoma različne. Za par tablic z izbrano oznako, ki uradno stanejo 122 evrov, boste odšteli od 106 do 140 evrov.

Ko smo preverjali ceno tablic za prispevek Sporne registrske: stare ostajajo, novih ne bo, so nam na enem od znanih registracijskih uradov dejali, da je cena za par serijskih registrskih tablic za registracijo novega avtomobila 26,14 evra, cena za tablice, pri katerih si oznako izberete sami, pa 130 evrov in da so cene določene in po vseh uradih enake. Ob tem naj povemo, da gre zgolj za ceno tablic, in ne za kakršnekoli dodatne storitve.

Cene bi res morale biti enake

"Cene registrskih tablic so določene v Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, zato so cene v vseh registracijskih organizacijah enake. Običajni dve registrski tablici za motorna vozila staneta 18,64 evra (z DDV), dve tablici z izbranim delom označbe pa 122 evrov (z DDV)," so nam v petek odgovorili na ministrstvu za infrastrukturo.

A cene zagotovo niso povsod enake, kakor je dejalo ministrstvo in kakor nam je dejalo več uradnikov, pri katerih smo nato poizvedovali za ceno.

Foto: Reuters

Poklicali več kot 30 uradov po Sloveniji, cene zelo različne

Razlika med najcenejšimi in najdražjimi personaliziranimi tablicami "na trgu" je kar 34 evrov.

Najnižja cena za par tablic s serijsko oznako: 18,20 EUR

Najvišja cena za par tablic s serijsko oznako: 26,14 EUR

Uradno določena cena: 18,64 EUR



Najnižja cena za par tablic z izbrano oznako: 106,00 EUR

Najvišja cena za par tablic z izbrano oznako: 140,00 EUR

Uradno določena cena: 122,00 EUR

Pri večini cene odstopajo za nekaj evrov, celo navzdol, a cene za okoli deset do 20 evrov odstopajo od zakonsko določenih pri več kot tretjini poklicanih uradov, česar ne moremo pripisovati morebitni zgolj približni oceni zneska.

Cene se razlikujejo celo med različnimi enotami znotraj enega podjetja. Poleg več kot desetih drugih podjetij smo poklicali namreč tudi 20 enot od 28, kolikor jih spada pod eno podjetje, in to, da so cene povsod enake, so nam zatrdili tako v enoti, kjer je cena odstopala za evro ali dva, kot pri tisti, kjer je cena odstopala za 16 evrov.

Slišali smo tudi, da je cena odvisna od števila znakov na tablici

To, da je cena enaka povsod, smo slišali tako od podjetja, kjer so imeli ceno, ki se ni bistveno razlikovala od določene, kot tudi od podjetja, kjer je bila cena veliko višja.

V enem od uradov so nam dejali, da je cena za par tablic z izbrano oznako od 120 do 130 evrov. Ko smo vprašali, kako je to mogoče in ali cena ni fiksna, so nam dejali, da je to odvisno od števila znakov na tablici, kar seveda ne more biti res, saj to na ceno nima nobenega vpliva. Pozneje so dejali, da se takšno naročilo zelo redko zgodi, da nam po telefonu ne morejo natančno povedati, kakšna je cena, in naj pridemo tja ter se bomo na mestu samem vse dogovorili.

Kaj o tem meni ministrstvo?

O tem, kar smo izvedeli s klici na enote, kjer se ukvarjajo z registriranjem vozil, smo ponovno obvestili ministrstvo za infrastrukturo in jih prosili za komentar.

Foto: STA "Cena registrske tablice je, kot smo že poudarili, določena v pravilniku. Zato bi morala biti cena povsod skladna s predmetnim pravilnikom. Po naših preverjenih informacijah se proizvajalec registrskih tablic navedenega striktno drži. V kolikor pa registracijske organizacije tega ne upoštevajo, bomo seveda pred predhodnim nespornim dokazom o kršitvah o tem obvestili tako Javno agencijo RS za varnost prometa kot tudi Inšpektorat RS za infrastrukturo," je bil njihov odgovor.

Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov nam je povedal, da tematika sodi med upravne storitve in ni del potrošniškega prava. To namreč zajema zgolj izdelke in storitve, katerih cena se na trgu oblikuje prosto, zato zveza potrošnikov v tem primeru ni pristojna za pritožbe.

"Vsekakor pa si težko predstavljamo, da bi lahko posamezna podjetja, ki se ukvarjajo z registracijo vozil, kar sama določala ceno registrskih tablic. Kakšna je dejanska cena, bi morali preveriti na mestu samem, z resničnim nakupom in računom. Po telefonu so vam zelo verjetno posredovali zgolj približni podatek, kar ne more biti predmet resne raziskave ali pritožbe," nam je povedal Okorn.

"Ah, ne, 140 je bila zgolj približna cena, natančna in povsod enaka cena je 138 evrov"

V podjetje, kjer so nam dejali, da je cena za par navadnih tablic skoraj 12 evrov višja, torej namesto 18,64 evra, zanje zaračunavajo 30 evrov, cena personaliziranih tablic pa je namesto 122 evrov pri njih 140 evrov, smo poklicali še enkrat.



Vprašali smo jih, kako je mogoče, da imata njihovi dve najbližji podružnici z istim imenom ceni 125 in 130 evrov. Sogovornica nam je pojasnila, da je povedala zgolj približno ceno, da to ni bila natančna cena. Ko smo ji dejali, da je razpon med 125 in 140 evri malo prevelik za približno oceno, nas je vprašala, kje smo dobili takšno ceno oziroma ali smo to res izvedeli pri drugih njihovih izpostavah. Pritrdili smo, ji povedali, kje smo izvedeli za različne cene, in jo prosili, naj se pozanima za natančno ceno.

Po kratkem premoru nam je dejala, da je natančna cena tablic 138 evrov, in spet ponovila, da je ta cena povsod enaka.

Seveda smo nato preverili tudi, ali je v ceno vključeno še kaj drugega, da izključimo morebitne storitve ali sam postopek, a so nam dejali, da je to izključno samo cena naročila tablic in samih tablic, tega, da jih dobimo in da so to naše lastne tablice, ki nam ostanejo za vedno, kar je bil tudi sicer najpogostejši (prodajni) argument pri uradih, kjer je bila cena najvišja.

Foto: Tina Deu

Ob morebitni razliki urad opozorite na zakonsko določeno ceno

V svojih rokah res nimamo računa za nakup dveh personaliziranih tablic, a smo se v telefonskih pogovorih zato namenoma bolj natančno prepričali, kaj vse je vključeno v višjo ceno in razlika med 122 in 140 evri se nam zdi prevelika za zgolj približno navedbo cene.

Verjetnost, da bodo uradi v izogib ugotovitvam inšpekcije po objavi spremenili svojo politiko cen, zagotovo obstaja. Kljub temu svetujemo, da se pred nakupom prepričate in na uradu ob drugačni ceni poveste tisto, ki jo je določilo ministrstvo. Običajni dve registrski tablici za motorna vozila staneta 18,64 evra, dve tablici z izbranim delom označbe pa 122 evrov, v obeh cenah je DDV že vključen.