Hyundai je v Seoulu prvič pokazal prenovljeni model ioniq 6. Kot kažejo fotografije, prinaša prenova še bolj prečiščeno in v učinkovito aerodinamiko usmerjeno zunanjost. Nanjo je vplival koncept RN22e, ki je bil napoved ioniqa 6N - ta na ceste prihaja letos poleti. Ioniq 6 je za zdaj dobil različico N line.

Ioniq 6 je imel pred prenovo zadaj dvojni zračni stabilizator. Foto: Gregor Pavšič

Na zadku je korejski električni avtomobil dobil drugače urejen stabilizator, ki naj bi poenostavil aerodinamični paket in izboljšal učinkovitost. Že pred prenovo je bil ioniq 6 eden energijsko najbolj učinkovitih avtomobilov, ki je imel baterijo kapacitete 77 kilovatnih ur (to ostaja nespremenjeno) in različico z enim ali dvojnim elektromotorjem.

Najvišja moč polnjenja z enosmernim tokom DC ostaja pri 233 kilovatih. S testnim ioniqom 6 smo uspeli baterijo od 20 do 80 odstotkov napolniti zgolj v 16 minutah, kar je bil do zdaj najboljši rezultat pri velikoserijskih električnih avtomobilih s ceno pod 100 tisočaki.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai Foto: Hyundai