Razkritje v Romuniji: ta ford puma je zares posebna #video

Foto: Ford Atraktiven avtomobil je dirkaška različica pume, s katero bo Ford prek svojega partnerja M-Sport vstopil v svetovno prvenstvo v reliju. Tam bodo prihodnje leto dirkalniki dobili hibridni pogon. Sistemska moč bo znašala do okrog 500 "konjev". Hibridni pogon med zaviranjem in speljevanjem zajema energijo in jo shranjuje v baterijo kapacitete 3,9 kilovatne ure, nato pa jo uporabi za večkratno zaporedno do tri sekunde trajajoče povečanje moči s stokilovatnim elektromotorjem

Dirkalnikom bodo v primerjavi z letošnjimi avtomobili sicer omejili učinkovitost podvozja (hode blažilnikov), ukinili bodo elektronski srednji diferencial, omejili hlajenje zavor, prav tako aerodinamični paket in tudi menjalniki bodo imeli eno prestavo manj. Za pretikanje bo treba namesto obvolanskih ročic spet uporabljati klasično ročico sekvenčnega menjalnika.

Foto: Ford

Ford se z dirkalnikom na osnovi pume spet resneje podaja v svetovno prvenstvo, v katerem so s Sebastienom Ogierjem - takrat še za volanom fieste WRC - postali svetovni prvaki v letih 2017 in 2018.

Razkritje ob jubileju v romunski tovarni

Dirkalnik so razkrili v tovarni v Craiovi v Romuniji, kjer so izdelali svoje milijonto vozilo. Ta mejnik so dosegli dvanajst let po tistem, ko so v Romuniji izdelali prvi avtomobil. Tam so najprej izdelovali kombi transit connect, nato pa modele B-max, ecosport in nazadnje pumo.

V začetku leta je Ford napovedal, da bo leta 2023 zagotovil naložbo v višini 300 milijonov dolarjev (skoraj 266 milijonov evrov), ki bo obratu v Craiovi v Romuniji omogočila izdelavo novega lahkega gospodarskega vozila, vključno s povsem električno različico, ki bo sledila leta 2024. To bo prvo povsem električno serijsko vozilo, ki ga bodo izdelovali v Romuniji. S to naložbo bo Ford od nakupa tovarne v Craiovi leta 2008 v romunsko proizvodnjo vložil že skoraj dve milijardi dolarjev (dobro milijardo in 770 tisoč evrov).

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford