Razkritje BMW: novi XM je izrazito športni SUV #foto

BMW je že lani razkril koncept XM in serijski avtomobil z enako oznako je zdaj pripravljen. Prvič po letu 1981, ko so končali proizvodnjo športnega modela M1, ima BMW za program M nov samostojni model. Bavarci bodo imeli z njim novo ponudbo za najzahtevnejše kupce velikih športnih terencev - na primer porsche cayenne, morda celo lamborghini urus. BMW je z njim želel ponuditi predvsem bolj poseben SUV, kot bi bila preprosto M različica obstoječega X7.

XM je dolg 5,1 metra, širok je dva metra in visok 1,7 metra. Medosna razdalja je 3,1 metra. Od tal je oddaljen 22 centimetrov, prazen pa tehta 2,7 tone.

Priključni hibrid s 480 kilovati

XM bo imel priključnohibridni pogon, katerega osnova bo bencinski 4,4-litrski motor V8. Sistemska moč pogona bo 480 kilovatov (653 "konjev") in do 800 njutonmetrov navora. Moč osemvaljnika je 360, električnega motorja pa 145 kilovatov.

Elektromotor so vgradili v sklop osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Komur te zmogljivosti še ne bodo dovolj, bo lahko prihodnje leto dočakal še različico XM label red - ta bo imela sistemsko moč 550 kilovatov (748 "konjev") in do tisoč njutonmetrov navora.

Foto: BMW

Foto: BMW

Tudi na elektriko do 140 kilometrov na uro

Do sto kilometrov na uro bo XM pospešil v 4,3 sekunde. Zgolj na elektriko se bo mogoče voziti s hitrostjo 140 kilometrov na uro, električni doseg pa po uradnih meritvah znaša do dobrih 80 kilometrov. Baterija v dnu avtomobila ima kapaciteto 25,7 kilovatne ure, polniti jo bo mogoče z močjo do 7,4 kilovata.

XM bo imel seveda štirikolesni pogon, serijsko bo opremljen tudi z elektronskim nadzorom blažilnikov, imel bo sistem proti nagibanju vozila, kot prvi M bo imel tudi integralno aktivno krmiljenje.

Glavni kupci niso Evropejci

Proizvodnja XM se bo začela letos decembra v tovarni Spartanburg v ZDA, na trg pa avtomobil prihaja spomladi prihodnje leto. Ključni trgi za XM bodo Kitajska, ZDA in Bližnji vzhod.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW