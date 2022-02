Razkrili prve podatke: tak bo naslednik kultnega bullija

Volkswagen po Evropi med Barcelono, Parizom, Londonom, Amsterdamom, Kobenhavnom, Hamburgom in Hannovrom opravlja še zadnja testiranja predserijskega vozila ID.buzz, ki bo električna reinkarnacija legendarnega kombija bullija. S tem si deli tako kratke previse, dober izkoristek prostora in pogon na zadnji kolesi. Volkswagen bo električni kombi, ki bo na voljo tudi v izvedbi cargo, uradno razkril 9. marca.

Za zdaj so razkrili le nekaj podatkov. Srce vozila bo 150-kilovatni elektromotor, ki bo postavljen na zadnji osi in bo torej poganjal zadnji kolesi. To je dobra napoved za okretnost vozila v mestih. Energijo bodo za zdaj hranili v bateriji s kapaciteto 77 kilovatnih ur (kWh), pozneje naj bi dodali še večjo baterijo. Uradni podatek o dosegu po WLTP še ni na voljo, bi pa moralo biti v praksi dosegljivih vsaj dobrih 300 kilometrov. Hitrost so omejili na 145 kilometrov na uro.

Foto: Volkswagen

Izstopajo kratki previsi, dolgo medosje in skoraj dva metra širine

ID.buzz je dolg 4,7 metra in ima kar 2,98 metra medosne razdalje. Visok je 1,93 metra, širok pa 1,98 metra - to je osem centimetrov več od transporterja T6.1.

V prtljažniku bo 1.121 litrov za prtljago, v izvedbi cargo pa znaša prostornina tovornega prostora za predelno steno za prvo sedežno vrsto 3,9 kubičnega metra.

Avtomobil bo v prihodnosti omogočal polnjenje po principu “priključi in polni” (prek priključka CCS bo vozilo s polnilnico delilo svoje “podatke”), prav tako tudi dvosmerno polnjenje in nadgradnje na daljavo. Skladno s platformo MEB dodatnega prtljažnika v sprednjem delu vozila ni.

Koncept električnega bullija že leta 1972

Prve serijske primerke bodo pri Volkswagnu na ceste poslali letos jeseni. Še letos bo to vozilo predvidoma prispelo tudi v Slovenijo. Kot zanimivost lahko dodamo, da je Volkswagen že pred 50 leti na avtomobilskem sejmu v Hannovru predstavil električno različico takratnega bullija. Toda ta je imel doseg le 85 kilometrov.

Foto: Volkswagen