Razbitih pet finalistov: razlike niso majhne, kdo zmaga?

Pet finalistov izbora Slovenski avto leta se je na varnostnem testiranju Euro NCAP odrezalo precej raznoliko. V štirih ocenjevalnih sklopih je bila najbolj prepričljiva toyota corolla cross, ki je tako kot alfa romeo tonale tudi dobila pet zvezdic. Preostali trije – peugeot 308, opel astra in citroën C5 X – so dobili štiri zvezdice, ključne so bile slabše ocene pri zaščiti pešcev in kolesarjev, varnostno-asistenčnih sistemih, v manjši meri pa tudi zaščiti odraslih potnikov.

Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2023 bo znan po končnem glasovanju predstavnikov medijev, ki sestavljajo žirijo izbora. To bo v ponedeljek, 16. januarja 2023.

Foto: Uroš Modlic

Le dva od petih imata parkirne senzorje serijsko

Vseh pet avtomobilov je serijsko že opremljenih z najnujnejšimi varnostnimi pripomočki, med njimi pa vendarle so določene razlike.

Toyotin in Citroënov avtomobil imata serijsko na primer že vključeno tudi vzvratno kamero, pri peugeotu 308 (ne pa pri sestrski opel astri) je treba poleg kamere doplačati tudi za parkirne senzorje, alfa parkirne senzorje ponuja v drugem, vzvratno kamero pa šele v tretjem paketu opreme.

Alfa romeo tonale je tako kot toyota corolla cross prejela pet zvezdic EuroNCAP. Foto: EuroNCAP

Kaj pa preostale varnostne razlike?

Med vsemi petimi C5 X edini ponuja t. i. aktivni pokrov motorja ob trkih z ranljivimi udeleženci prometa (pešci, kolesarji, uporabniki skirojev …), Toyota pa ima edina med petimi serijsko zračno blazino za kolena pri vozniku, sredinsko zračno blazino, za doplačilo pa edina tudi samodejno zaviranje ob zaznavi pešcev ali kolesarjev pri vzvratni vožnji.

Toyota Corolla Cross Alfa Romeo Tonale Peugeot 308 Opel Astra Citroen C5 X št. zvezdic EuroNCAP 5 5 4 4 4 zaščita potnikov 85% 83% 76% 80% 82% zaščita otrok 83% 85% 84% 82% 87% zaščita pešcev 87% 67% 68% 67% 69% asistenčni sistemi 82% 85% 65% 66% 66% zategovalnik varnostnih pasov da da da da da Airbag kolena voznik da ne ne ne ne Airbag kolena sovoznik ne ne ne ne ne Aktivni pokrov motorja - zaščita pešcev, kolesarjev ne ne ne ne da AEB samodejno zaviranje v sili da da da da da Lane Assist da da da da da Stranski airbag - voznik, glava da da da da da Sredinska zračna blazina da ne ne ne ne Prepoznavanje prometnih znakov da da da da da žarometi LED da da da da da park. senzorji spredaj doplačilo doplačilo da da da park. senzorji zadaj doplačilo doplačilo doplačilo da da vzvratna kamera da doplačilo doplačilo doplačilo da

Peugeot 308. Foto: EuroNCAP

Citroen C5 X. Foto: EuroNCAP

Opel astra. Foto: EuroNCAP