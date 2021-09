Rast prodaje avtomobilov: smeji se Hrvatom, Slovenija na dnu

Kljub slabemu poletju je prodaja novih avtomobilov v Evropi letos pozitivna in to za 11 odstotkov. Med državami, kjer je letos prodaja najbolj poskočila sta v samem vrhu Grčija in Hrvaška. V obeh primerih je pomembno vlogo igralo tudi vnovičen zagon turizma. Foto: Gregor Pavšič