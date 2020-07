Rast deleža tudi med epidemijo: zdaj je tu še prvi adut

Octavia je paradni konj avtomobilske znamke Škoda, ki spada med tri najuspešnejše v Sloveniji in je v obdobju zaostrenih razmer in epidemije svoj položaj na trgu fizičnih strank v Sloveniji še okrepila. Zdaj nameravajo z novo generacijo octavie, teh vozil bodo predvidoma prodali okrog 2.600 na leto, položaj še utrditi.

Na slovenske ceste je pripeljala nova generacija škode octavie, ki spada med tradicionalno najuspešnejše posamezne modele na slovenskem avtomobilskem trgu. Prav tako je octavia vodilni avtomobil znamke Škoda, ki v Sloveniji tradicionalno za Volkswagnom in Renaultom drži tretje mesto na prodajni lestvici.

Octavia ima novo obliko sprednjega dela in tudi žarometov, ki prihajajo tudi v matrični tehnologiji LED. Foto: Gregor Pavšič

"Tudi v letošnjem letu ni vse tako črno, smo kar zmerni optimisti," je povedal izkušeni avtomobilski menedžer Petr Podlipny, ki v Sloveniji vodi znamko Škoda. Češki strokovnjak, ki ima od lani tudi slovensko državljanstvo, je ob predstavitvi nove octavie poudaril uspešnost češke znamke na letošnjem avtomobilskem trgu fizičnih oseb v Sloveniji.

"Letos bomo prodali od šest tisoč do 6.500 vozil. To bo seveda manj kot lani, toda to je še vedno četrti najboljši rezultat vse od osamosvojitve Slovenije. Na taki ravni prodaje smo bili na primer leta 2016. Še posebej smo veseli, da nam je uspelo povečati prodajo fizičnim strankam," dodaja Podlipny.

Video - vtisi škode octavie s premiere v Pragi:

Podlipny: Delež med fizičnimi strankami smo povečali na 12 odstotkov

Delež Škode med fizičnimi strankami je letos narasel z devet na okrog 12 odstotkov. Medtem ko je ves realni trg fizičnim strankam letos skromnejši za okrog 5.200 vozil oziroma tretjino, je ekipi Podlipnyja uspelo obdržati približno enak obseg prodaje.

Več kot tretjino prodaje zagotovi octavia

In od nove octavie kajpak pričakujejo nadvse veliko. Navsezadnje so letno Slovencem prodali od 2.500 do 2.600 primerkov na leto, ta model pa je pomenil od 35 do 40 odstotkov vse prodaje znamke Škoda v Sloveniji. "Že junija jih bomo prodali 400 in tako uspešnega junija še nismo imeli," poudarja vodja Škode v Sloveniji.

Cene za osnovno octavio se bodo v Sloveniji začele pri okrog 17.700 evrih, kar velja za izbiro osnovnega litrskega motorja TSI. Cene najvišjega paketa style, kjer je osnovni motor že 1,5-litrski bencinski TSI, se začnejo pri okrog 22.700 evrih. Karavanska izvedba je od limuzinske dražja za okrog 700 evrov.

Prostorna, minimalistična, tudi bolj moderna …

Kot smo zapisali že ob prvih vtisih z mednarodne premiere octavie v Pragi, octavia ostaja prostorsko odličen avtomobil in zdaj se lahko zanaša tudi na moderne tehnične rešitve.

Z dolžino slabih 4,7 metra dolg avtomobil spada v "golfov" spodnji srednji razred, a po vtisu bi jo povprečni kupec lahko postavil celo ob bok večjega superba. Prostora na zadnji klopi je zares veliko in tudi prtljažnik je odmerjen zelo razkošno. V limuzinski izvedbi ima ta 600 litrov prostornine (do 1.555 litrov), v karavanski pa 640 litrov (do 1.700 litrov).

Tako limuzinska kot karavanska izvedba sta enako dolgi, precej več zanimanja med kupci pa je za karavana. Po pričakovanju Podlipnyja bodo letos prodali morda okrog 300 limuzin, preostali del, torej okrog 2.300, pa karavanskih izvedb octavie.

Med tehničnimi novostmi poudarjamo bolj digitalizirano notranjost. Nekateri vozniki bodo pogrešali kakšen fizičen gumb, sploh tistega za upravljanje klimatske naprave. To je prva škoda s prikazovalnikom "head-up", prav tako prva škoda z elektronskim načinom pretikanja samodejnega menjalnika (shift by wire). Octavia je dobila tudi matrične žaromete LED, prvič tudi tripodročno klimatsko napravo. Med novostmi omenimo še možnost 19-palčnih koles, ki so bila do zdaj namenjena le športni različici RS.

