Rabljena vozila do deset tisoč evrov – kje se jih izplača kupiti?

Oglasno sporočilo

Rabljeni avtomobili – stanje na trgu rabljenih vozil je pestro, vseeno pa ne smete dopustiti, da vas potegnejo za nos. Za vas smo preverili, kaj lahko kupite za deset tisoč evrov in na kaj velja biti pozoren. Ter predvsem, komu lahko zaupate.

Nakup avtomobila je vedno povezan s treznim razmislekom, pa čeprav seveda v določeni meri pri odločitvi svojo vlogo igra tudi srce. Glede na ponudbo in povpraševanje, ki je trenutno izredno veliko, pa kupec vseeno ne sme biti v podrejenem položaju, zato velja zaupati strokovnjakom, kajti deset tisoč evrov je že lep kupček denarja, že na avto.net najdete veliko ponudbe.(1)

Zato lahko pri teh avtomobilih kupec pričakuje veliko, predvsem preverljivo zgodovino in odlično ohranjenost. Predvsem pa si kupec zasluži, da je seznanjen z vsemi podrobnostmi avtomobila, tudi morebitnimi pomanjkljivostmi.

A tehnična ustreznost je na prvem mestu, kajti le tak avtomobil je tudi varen in bo zdržal še nekaj časa. Nakup pri zasebniku tega odvezuje vsakršne dodatne odgovornosti, pri nakupu pri podjetju pa dobi kupec še jamstvo. Ter predvsem pregledan avtomobil.

To velja zaupati strokovnjakom pri Porsche Inter Auto, ki na portalu porscheinterauto.net ponujajo več kot 900 avtomobilov odlične tehnične kakovosti in za vsak žep. Vsi avtomobili so pregledani na najmanj 250 kontrolnih točkah, njihovo stanje pa je vestno zabeleženo in tudi predstavljeno kupcu. Še več, pri Porsche Inter Auto rabljen avtomobil predstavijo tudi z videoposnetkom, na katerih si lahko kupec avtomobil dobro ogleda, še preden ga prvič v vidi v živo.

TOP 5 RABLJENIH VOZIL DO deset tisoč evrov!

Kaj torej lahko kupec dobi za deset tisoč evrov? Na portalu porscheinterauto.net so zbrani rabljeni in tehnično preverjeni avtomobili na enem mestu. Zelo veliko, a bolj kot končna cena si kupec na tem portalu lahko pomaga z drugačnim "orodjem". Enostavno si izbere višino mesečnega obroka, ki je še primerno njegovemu finančnemu stanju. Pri višini obroka med 100 in 200 evri pa v ponudbi najdemo naslednja vozila.

1. Volkswagen Up! Join 1.0, prevoženih 47.651 km, letnik 2019, odlično ohranjen

Volkswagen Up je najmanjši Volkswagen – namenjen je predvsem praktični mestni vožnji v vseh razmerah. Kljub vsemu gre za prostorno notranjost, hkrati pa zagotavlja udobno in varno vožnjo vsakomur. Priporočamo vsakomur, ki išče manjši mestni avtomobil. Predstavlja odličen nakup.

2. Škoda Fabia Easy 1.0, prevoženih 24.697 km, letnik 2017, odlično ohranjen

Škoda Fabia je izjemno priljubljen avto s preverjeno Volkswagnovo tehnologijo, prepoznavno klasično obliko in ugodno ceno. Škoda Fabia je pridobila ogromno kupcev ravno s temi odlikami.

3. SEAT Leon 2.0 TDI Sport, prevoženih 151.755 km, letnik 2011, odlično ohranjen

SEAT Leon je zanimiva alternativa na tem seznamu, saj vas bo presenetil z atraktivno zunanjostjo z dodatnim paketom Sport, prav zagotovo pa vas bo prepričal zmogljiv dizelski motor z nizko porabo goriva.

4. Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI, prevoženih 138.850 km, letnik 2011, odlično ohranjen

Volkswagen Passat predstavlja odlično izbiro za vsakogar, ki potrebuje veliko prostora ter udobno in varno vožnjo. Pri tem modelu gre za Passat Variant – karavana, ki ima zares ogromen prtljažnik. Navdušeni boste tudi nad varčnim motorjem.

5. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI RS DSG 2012, prevoženih 156.908 km, letnik 2012, odlično ohranjen

Škoda Octavia je eden izmed najpomembnejših modelov znamke Škoda. Z odlično tehnologijo, prepoznavno klasično in izjemno prostorno obliko in ugodno ceno je pridobila ogromno kupcev tudi pri nas. Čeprav spodnji primerek nekoliko presega mejo deset tisoč evrov, predstavlja odličen nakup.

Katere so prednosti nakupa pri Porsche Inter Auto?

garancija za vračilo/zamenjavo v osmih dneh

natančna videopredstavitev vozila

preizkus 250 kontrolnih točk

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus

do 700 evrov popusta ob financiranju

do 100 evrov za servisni bon

"Smo prvi, ki ponujamo tudi to novost, videopredstavitev vozila z vsemi podrobnostmi in komentarjem strokovnjakov, ki ocenijo stanje vozila. Na ta način se kupec lahko prepriča o želenem vozilu in se dobro seznani z njim, še preden ga lahko tudi prvič vidi v živo. Na ta način predstavimo vozilo takšno, kot je, in s tem skupnim zaupanjem gradimo odličen odnos z našimi kupci. Zato smo na to novost lahko upravičeno ponosni, saj je že naletela na odličen odziv kupcev," je povedal Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Če kupec z avtomobil vseeno ne bi bil zadovoljen ali če je ocenil, da je posegel po zase ne najbolj idealnem modelu, mu strokovnjaki pri Porsche Inter Auto omogočajo možnost vrnitve ali zamenjave vozila v roku osmih dni.

Kupcem priporočajo, naj se nakup rabljenega avtomobila začne s pregledom njegove zgodovine, če pa želijo dobiti celovit vpogled v dejansko stanje avtomobila, naj ga temeljito pregledajo neodvisni strokovnjaki v servisnih delavnicah.

Na trgu rabljenih vozil je veliko ponudbe avtomobilov s t. i. prevrtenimi kilometri ali skritimi napakami, ki jih povprečen kupec sam le stežka opazi ali pa jih sploh ne more. Da pa se kupcu ni treba lotit tega raziskovanja, to za njih opravijo strokovnjaki Porsche Inter Auto, ki za svojimi besedami in ugotovitvami trdno stojijo. Je rja načela vozilo, je olje ustrezne kakovosti, ali zavore še delujejo, kot morajo, kaj pravi hladilna tekočina v motorju? Kakšna je zgodovina vzdrževanja vozila, ima urejeno servisno knjižico in redno opravljene intervalne servise? Kakšno je stanje elementov podvozja, kakšen je izpušni sistem? Na ta in številna druga vprašanja odgovore poznajo pri Porsche Inter Auto, ker kupcu ne želijo izročiti vozila, ki bi skrivalo napake in ne bi bilo varno.

Na voljo so vam številna različna rabljena vozila, prav vsa so pregledana in vredna zaupanja. Seveda pa samo nakup še ni vse. Še kako pomembno je tudi vzdrževanje vozila, kajti kupec dobi v roke ustrezno pregledano vozilo in prav je, da je tako ves čas, ko je na cesti, v ustrezni formi. Nujno in priporočljivo je, da z ustreznim strokovnim vzdrževanjem lastnik podaljša delovno dobo svojega štirikolesnika. Tudi za to imajo pri Porsche Inter Auto pripravljen odgovor oziroma dodatno ugodnost – servisni bon v višini do sto evrov.

Vsi ti dejavniki, ki čakajo na kupce pri Porsche Inter Auto, naredijo njihovo že tako pestro ponudbo rabljenih in kakovostno pregledanih vozil še privlačnejšo. Število prodanih vozil in delež rabljenih, ki jih v vrhunski formi srečujemo na naših cestah, izboljšuje tudi varnost v prometu. Da o okoljevarstvu ne govorimo. Prav je, da tako prodajalec kot kupec naredita vse, da je slovenski vozni park tak, kot mora biti.

NOVOST: NOVA PONUDBA OutletCars – znižane ugodnejše cene rabljenih vozil

Poceni rabljena vozila OutletCars Slovenija – za vse, ki iščete tehnično ohranjeno vozilo starejših letnikov ali z več prevoženimi kilometri po ugodni znižani ceni! Nova ponudba pri Porsche Inter Auto po še bolj znižani ugodnejši cene rabljenih vozil.

RABLJENA VOZILA – TOP PONUDBA V SLOVENIJI! Vas zanimajo rabljena vozila in aktualna zaloga? Preverite trenutno zalogo odlično ohranjenih rabljenih vozil z dodatnimi ugodnostmi samo pri Porscheju. Preverite vrhunsko ponudbo: Audi – več kot 230 vozil na zalogi

– več kot 230 vozil na zalogi Volkswagen – več kot 450 vozil na zalogi

– več kot 450 vozil na zalogi Škoda – več kot 170 vozil na zalogi

– več kot 170 vozil na zalogi SEAT – več kot 40 vozil na zalogi ODKUP VOZIL – PRI PORSCHE INTER AUTO Ne želite izgubljati časa s številnimi potencialnimi kupci, pogajanji, prepričevanjem in administracijo? Izberite si novo vozilo na naši strani, mi pa bomo odkupili vaše vozilo po najboljši mogoči ceni ter poskrbeli za hiter in preprost odkup vozil. Prednosti menjave pri Porsche Inter Auto: odkup vseh vozil in vseh znamk

menjava staro za novo

gotovinski odkup rabljenih vozil

poplačilo vašega leasinga

dobro gotovinsko plačilo

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.