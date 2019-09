PSA ne želi plačati kazni: tukaj je priključni hibrid 508

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je razkril novo različico modela 508 s pogonom priključnega hibrida. Tako limuzina kot karavan imata 165 kilovatov sistemske moči in litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 11,8 kilovatne ure. Po merilnem ciklu WLTP to pomeni 54 kilometrov električnega dosega oziroma 52 kilometrov dosega pri karavanski različici.

Foto: Peugeot

54 kilometrov na elektriko in nespremenjena prostornost

508 in 508 SW hybrid bosta na voljo s kombinacijo bencinskega motorja s 132 kilovati in elektromotorja z 80 kilovati. Skupna Foto: Peugeot sistemska moč se ustavi pri 165 kilovatih, navor pa se izključno prenaša na sprednji kolesi. Kot pravijo Francozi, so stroški lastnika pri priključnem hibridu enaki kot pri dizelsko gnani različici (50 odstotkov vožnje v hibridnem načinu, 50 odstotkov v električnem načinu).

Ravno zaradi daljšega dosega v električnem načinu naj bi kupci v večji meri lahko izkoriščali način brezemisijske vožnje. Obe karoserijski različici imata vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 11,8 kilovatne ure, kar je dovolj za 54 kilometrov (pri SW 52 kilometrov) dosega v električnem načinu po standardu WLTP. Na hišni namenski polnilnici se baterija napolni v manj kot eni uri in 45 minutah (polnilnik 6,6 kW je na voljo za doplačilo).

Vgradnja pogonskega sklopa in akumulatorja je bila opravljena brez negativnega vpliva na arhitekturo EMP2. Prostornost v notranjosti ostaja nespremenjena, prostornina prtljažnega prostora pa ostaja enaka kot pri izvedenkah z motorjem z notranjim zgorevanjem (487 litrov pri limuzini in 530 litrov pri karavanu).

Foto: Peugeot