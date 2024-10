V državah Evropske unije je septembra prodaja novih avtomobilov padla za dobrih šest odstotkov (–6,1 %), skupaj z državami EFTA (Velika Britanija, Švica, Norveška, Islandija) pa je bil padec štiriodstotni. Na letni ravni je v prvih devetih mesecih prodaja v EU stagnirala (+0,6 %), skupno z omenjenimi državami pa je en odstotek višja kot v enakem obdobju lanskega leta.

Na vrhu že dolgo isto: Volkswagen vodi pred Toyoto

Med avtomobilskimi znamkami v treh četrtletjih 2024 večjih pretresov ni bilo. Vodilne znamke so vsaj zadržale svoje prodajne izkupičke iz lanskega leta. Volkswagen je kot edini registriral več kot milijon novih avtomobilov, je pa prodaja padla za slab odstotek. Drugouvrščena Toyota je prodajo povečala za več kot 11 odstotkov in se utrdila na drugem mestu v Evropi. Šest znamk je uspelo registrirati več kot pol milijona novih avtomobilov, med temi sta tudi dve premijski (BMW, Audi) in le ena, ki ni evropska (Toyota).

Med večjimi znamkami so občutnejši dvomestni padec prodaje doživeli pri DS (–26 %), Fordu (–17,9 %), Fiatu (–13,4 %) in Alfi Romeo (–13 %). Poleg Toyote pri rasti izstopatajo Volvo (+37 %), Škoda (+10,4 %) in BMW (+9,5 %).

Prvih 15 znamk po prodaji v 2024:

prodaja 2024 razlika 2024–2023 Volkswagen 1,02 mil. –0,8 % Toyota 693 tisoč 11,4 % BMW 574 tisoč 9,5 % Škoda 561 tisoč 10,4 % Renault 508 tisoč 0,8 % Audi 505 tisoč –8,5 % Mercedes 497 tisoč 0,4 % Peugeot 485 tisoč –3,4 % Dacia 427 tisoč 2,0 % Kia 413 tisoč –7,7 % Hyundai 408 tisoč 1,4 % Opel 327 tisoč –7,8 % Ford 326 tisoč –17,9 % Citroen 287 tisoč 0,3 % Volvo 281 tisoč 37,0 %

vir: ACEA (EU+EFTA)