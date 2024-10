Kateremu avtomobilskemu pogonu je letos najbolj upadla prodaja?

Prodaja novih avtomobilov v Evropi letos stagnira. Med posameznimi pogoni je bila opazna rast prodaje hibridov, prodaja bencinskih in dizelsko gnanih avtomobilov pa je padla precej bolj kot pri električnih vozilih. Pri razdelitvi pogonov je Evropa na polovici že doseženih ciljev na Kitajskem.

S septembrom so se končala prva tri četrtletja na evropskem avtomobilskem trgu, kjer je prodaja letos v devetih mesecih za en odstotek boljša kot v enakem obdobju lani. Pri tem statistika Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) upošteva tudi države zunaj Evropske unije, kot so Velika Britanija, Norveška, Švica in Islandija. Na letni ravni je zanimiv pogled na spremembe pri pogonih novih avtomobilov. Skoraj vsak tretji novi avtomobil v Evropi ima letos hibridni pogon, vsak peti pa priključni kabel.

Skupni delež priključnih avtomobilov v Evropi je v prvih devetih mesecih znašal 21,8 odstotka. Na Kitajskem je ta delež letos že okrog 50 odstotkov.

Prodaja električnih v Evropi stagnira, padca prodaje skoraj ni

Letos je bil v posameznih mesecih veliko pozornosti deležen padec prodaje električnih avtomobilov. Ta je bil v določenih obdobjih v Evropi res velik, na letni ravni pa Evropa vendarle bistveno ne zaostaja za lanskimi prodajnimi dosežki. Medtem ko prodaja raste na globalnem trgu, se v Evropi pred zadnjim četrtletjem približuje ravni, ki jo bi lahko označili za stagnacijo.

Foto: Horse

Foto: Reuters

Resnici na ljubo pa so električni pogoni letos v Evropi zabeležili manjši padec kot prodaja bencinsko in dizelsko gnanih avtomobilov. Pri teh je tudi ponudba na trgu vse bolj omejena. Na drugi strani so v porastu z vse številčnejšo ponudbo hibridni avtomobili. Tem je prodaja letos zrasla za 20 odstotkov.

Prodaja električnih je v prvih devetih mesecih upadla za manj kot tri odstotke, prodaja bencinsko gnanih avtomobilov za slabih šest odstotkov in prodaja dizelsko gnanih vozil za več kot 11 odstotkov. Na celotnem avtomobilskem trgu je prodaja letos večja za en odstotek kot v enakem obdobju lani.

Prodaja novih avtomobilov v Evropi (januar– september 2024) glede na pogon:

2024 2023 razlika bencin 3.337.265 3.534.266 –5,6 % električni 1.433.225 1.472.190 –2,6 % dizel 1.058.545 1.196.643 –11,5 % hibrid 3.008.233 2.522.724 +19,2 % priključni hibrid 694.215 721.719 –3,8 %

Tržni deleži pogonov:

2024 2023 bencin 34,1 % 36,5 % električni 14,7 % 15,2 % dizel 10,8 % 12,4 % hibrid 30,8 % 26 % priključni hibrid 7,1 % 7,5 %

vir: ACEA (EU, države EFTA)