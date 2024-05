Prvič v Sloveniji: najem tesle prek telefona, znane tudi cene #foto

Uporabniki sistema Avant2Go, ki jih je po navedbah podjetja Avant Car v Sloveniji že blizu 50 tisoč, bodo po novem lahko prek mobilne aplikacije najemali tudi vozila znamke Tesla. Gre za prvo tovrstno možnost pri nas in nov razvojni korak, ki v sistem prinaša električna vozila z daljšim dosegom in več prostora. Teslina vozila bodo na voljo na namenski lokaciji v BTC City Ljubljana, in sicer v okviru novega programa za uporabnike GO+.

Dnevni najem (vključenih sto kilometrov) ne bo dražji od 79 evrov

Postopek najema bo enak kot pri obstoječih električnih avtomobilih sistema Avant2Go. Uporabnik bo avtomobil najel in odklenil prek aplikacije, isto pozneje naredi tudi ob vračilu avtomobila in plačilu.

Osnovni tarifi za najem sta dve – vsaka minuta stane 20 centov, vsak kilometer pa 40 centov. Minimalni dnevni najem bo 39 evrov, najvišji dnevni oziroma 24-urni znesek najema pa 79 evrov. Poudariti velja, da je v najem vključena uporaba Teslinih hitrih polnilnic, tako da s potrebno električno energijo na daljših vožnjah dodatnih stroškov ne bo.

V sistemu Avant2Go je trenutno v Sloveniji vključenih več kot 180 lokacij, na njih pa več 500 električnih avtomobilov. Teslini avtomobili prinašajo v sistem tudi vozila višjega razreda. Tudi zato avtomobilov ne bo mogel najeti čisto vsak. Za zdaj bo pri fizičnih uporabnikih pogoj za uvrstitev med tiste, ki jim bo aplikacija dovolila najem, vsaj 300 evrov naloženega dobroimetja.

Konkretni izračuni: koliko stane dvodnevni najem in vožnja s teslo v Benetke ali München?

Zanimivi so seveda konkretni izračuni tovrstnih avtomobilskih najemov. Minimalno vrednost najema 39 evrov je mogoče pretvoriti v dvourni najem, v katerem bi prevozili 40 kilometrov. Največji dnevni najem znaša 79 evrov, kar torej vključuje 24-urni najem in sto prevoženih kilometrov. Vsak dodatni kilometer stane 25 centov.

Vožnja v Koper in nazaj po tem ceniku stane dobrih sto evrov, do Umaga in nazaj v Ljubljano pa nekaj več kot 120 evrov. Dvodnevni izlet v Kranjsko Goro bi stal 150 evrov, prav tako dnodnevni najem za vožnjo do Benetk in nazaj pa 220 evrov. V primeru Münchna bi za dva dni, prevoženo razdaljo in potrebno električno energijo plačali 300 evrov.

Za zdaj ena lokacija in dve tesli, ponudbo pa bodo širili

Upravitelji sistema bodo podobno kot pri najemu dostavnikov tudi s storitvijo GO+ začeli postopno. Tako je za zdaj mogoče avtomobile najeti na eni lokaciji v ljubljanskem BTC City, v floti pa sta dve tesli model 3.

Po potrebi bodo v floto dodajali dodatne avtomobile, v prihodnje predvidoma tudi vozila drugih znamk in pa novih GO+ lokacij. Za zdaj je uporaba Teslinih avtomobilov predvsem iz vidika polnjenja na poti najenostavnejša.

Tesla model 3 ima v novi različici realnih 500 kilometrov dosega

Vozilo je različica Teslinega modela 3 dolgega dosega, ki ima večjo baterijo s kapaciteto 75 kilovatnih ur, moč pa se prenaša na zadnji kolesi. Teslo s podobno konfiguracijo, le da v obliki modela Y, smo nedavno izdatno preizkusili na testu in bili zadovoljni predvsem z odlično povprečno porabo od 15 do 16 kilovatnih ur, s čimer postane realen doseg blizu 500 kilometrov. Tudi v primeru najema so vozniku na voljo vse glavne funkcije avtomobila, kar velja za infozabavni vmesnik.