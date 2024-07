Prvič tudi Avstrijci: Podnanos konec tedna z novim spektaklom #foto

Organizatorji gorskohitrostne dirke Podnanos so za sobotno in nedeljsko dirko prejeli 121 prijav tekmovalcev. Konkurenca na cesti proti Rebernicam bo letos najmočnejša.

Konec tedna bo že tretjič potekala gorskohitrostna dirka med Podnanosom in Rebernicami. Na 4,7 kilometra dolgem odseku ceste se obeta najkakovostnejša dirka do zdaj. Organizatorji iz vrst AK Ajdovščina Motorsport, ki so maja organizirali reli Vipavska dolina, so letos dirko uspeli umestiti v koledar avstrijskega državnega prvenstva. To prinaša tako večjo številčnost kot tudi nekaj zelo kakovostnih tekmovalcev oziroma atraktivnih dirkalnikov.

Tudi letos bo na štartu dirke veliko atraktivnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Lansko zmago za devet tisočink sekunde brani Italijan Federico Liber. Foto: Gregor Pavšič

Prijavljena sta lani najhitrejša Federico Liber (gloria C8P) in Fausto Bormolini (nova proto NP01), ki ju je lani v korist Liberja ločilo le devet tisočink sekunde

Bormolini drži rekord proge še iz prve izvedbe dirke

Na dirko tudi Renzo Napione (reynard K02) in še nekaj hitrih voznikov formul in športnih prototipov

Močna zasedba avstrijskega DP: izstopajo Karl Schagerl (VW golf rallye TFSI), Reinhold Taus (subaru impreza), Felix Pailer (lancia delta) …

Prijavljeni vsi hitri slovenski gorski vozniki: Milan Bubnič (lancia delta), Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), Mark Ivanov (wolf GB08), Matevž Čuden (porsche GT3), Vladimir Stankovič (osella PA21), Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), …

Prijavljen tudi Matej Grudnik (renault clio E1), slovenski rekorder proge proti Rebernicam, ki letos še ni vozil

Prvič letos na štartu tudi Grudnik?

Dirka bo imela letos kar nekaj vrhuncev. Glede na lanski razplet in konfiguracijo proge, ki je tekoča in hitra, se obetajo majhne razlike v skupni razvrstitvi. Zanimivo bo videti, kam v skupni razvrstitvi lahko poseže Schaegrl in ali bomo prvič letos na delu videli Grudnika. Njegov štart bi močno popestril konkurenco državnega prvenstva, kjer se sicer naslov državnega prvaka nasmiha Milanu Bubniču (lancia delta).

V soboto bosta najprej na sporedu dva treninga (od 13.00), v nedeljo pa nato še 3. trening (9.00) ter še obe dirki (od 13.30 naprej)