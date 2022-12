Prvi Teslin tovornjak vendarle na cesti #foto

Tesla je koncept električnega tovornjaka razkrila leta 2017 in zaradi različnih dejavnikov - tudi epidemije covid-19 in splošne dobaviteljske krize v avtomobilski industriji - je do začetka serijske proizvodnje minilo pet let. Še zdaj, ko je podjetje Pepsico prevzelo prvega od stotih naročenih tovornjakov, številni pomembni podatki niso znani.

Med temi sta moč pogona za tovornjak in masa vozila, ki neposredno vpliva na nosilnost oziroma količino tovora, ki ga je mogoče peljati.

Med predstavitvijo vozila so sicer omenili maso dobrih 37 ton. Pred kratkim so opravili testno vožnjo s tovornjakom, ki mu je pri masi skoraj 37 ton uspelo prevoziti 800 kilometrov dolgo pot brez vmesnega polnjenja.

Za pogon bodo skrbeli trije elektromotorji, kar je dejansko obstoječi pogon iz različic plaid pri modelu S oziroma X.

Medtem ko Elon Musk na predaji ni govoril o ceni tovornjaka - pred petimi leti je bila ta okrog 200 tisoč dolarjev -, so pri Tesli razkrili tehnično novost. Tovornjak ima nov sistem, ki omogoča (za zdaj teoretično) polnjenje z močjo enega megavata. Enako tehnologijo bo dobil tudi Teslin električni poltovornjak cybertruck.

