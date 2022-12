Prvi mejnik, izdelali so jih 150 tisoč #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford je s svojim električnim modelom mach-e dosegel enega prvih mejnikov. Do zdaj so jih namreč izdelali že 150 tisoč.

Ford postopno širi prodajo električnega mustanga mach-e v vse več državah. Pred dvema letoma so s prodajo začeli v 22 državah, prihodnje leto ga bo mogoče dobiti že v 37 državah. Med te se je letos zapisala tudi Slovenija, kjer avtomobil stane od 70 tisoč evrov naprej.

Avtomobil izdelujejo na Kitajskem, kjer so iz proizvodnje na ceste poslali tudi že jubilejni, stopetdesettisoči avtomobil. Ford želi do konca prihodnjehga leta globalno izdelati 600 tisoč električnih avtomobilov, od leta 2026 pa naj bi se to število že povečalo na dva milijona vozil letno.