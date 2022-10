Pripeljal je pozno, a obeta veliko: taki so prvi vtisi #foto

Fordov električni mustang mach-e je vsekakor nevsakdanji in dovolj poseben, da se za njim obračajo glave. Deloma tudi zaradi imena, čeprav se nekateri mimoidoči, tako kot mi, še nismo povsem navadili na uporabo kultnega imena. Se pa po kratkem testu zdi, da je mustang mach-e izredno celovit električni avto. Ima velik sprednji prtljažnik, razmeroma prostorno potniško kabino, v digitalnem smislu sledi najnovejšim trendom in ima po podatkih tovarne tudi do 600 kilometrov dosega (pri različici s pogonom zadaj in večjo baterijo). Pri Summit Motors, uvozniku za Fordova vozila, so priznali, da je zaradi višje nakupne cene (od 70 tisoč evrov) več zanimanja podjetnikov, a jih bodo kljub temu v zadnjih dveh mesecih leta prodali kar 50.

Točno pred letom dni je bil napovedan njegov prihod na slovenske ceste, a obilica nepričakovanih težav je zamaknila njegov prihod vse do danes. V tem času so se, tudi na podlagi pozitivnih testov iz tujine, pričakovanja slovenskih kupcev večala. Zdaj, ko je mustang mach-e naposled le prispel na sončno stran Alp, je zanimanje zanj veliko. To po eni strani potrjuje tudi presenetljivo velika številka načrtovane prodaje – letos jih bodo skupno prodali okoli 50. Seveda, po začetnem bumu prodaja v prihodnjem celotnem koledarskem letu ne bo sledila letošnji, a pričakujejo, da bo tudi prihodnje leto na naše ceste zapeljalo okoli 50 električnih mustangov.

Zmes tradicije in napoved prihodnosti

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so pri Fordu z mustangom ubrali drugačno pot. Ta model se je z zlatimi črkami zapisal v svet športnih avtomobilov, pristal na marsikateri steni mladega navdušenca in z osemvaljnim motorjem (tudi v najnovejši generaciji) vedno dvignil srčni utrip. Pravzaprav se pri prihodu mustanga mach-e ne spreminja veliko, še posebej če govorimo o najzmogljivejši različici GT s 358 kilovati in pospeškom 3,7 sekunde do 100 kilometrov na uro. Dvig srčnega utripa in eksplozija adrenalina se namreč tukaj zgodita brez hrupa, brez menjavanja prestav in v bolj nadzorovanem okolju.

Bolj kot spremenjene dolžine medosne razdalje med generacijami (zaradi namenske arhitekture je pri mustangu mach-e ta dolga kar 2.980 mm) je bil zanimiv pogled na bočno linijo vseh generacij. Dolg pokrov motorja, kratek zadek in dolgo medosje so postali zaščitni znak modela. Temu sledi tudi mustang mach-e. Ima izredno dolg pokrov motorja, kratke previse in na zadku prepoznavne žaromete, ki si jih je izposodil pri zadnji generaciji mustanga. Z zaprto masko in brez vratnih kljuk deluje futuristično, vsekakor pa všečno in dovolj drugače, da na cesti izstopa.

Zaradi namenske arhitekture ima mustang mach-e skoraj tri metre dolgo medosno razdaljo. Foto: Gašper Pirman

Zadnje luči so zelo podobne aktualni generaciji bencinsko gnanega mustanga. Foto: Gašper Pirman

Prvič smo vrata odklenili z vpisom PIN-številke

Pri Fordu so v zadnjih letih očitno dodobra pljunili v roke in zavihali v rokave. Operacijski sistem Sync3, ki je poganjal njihove večopravilne enote, ni bil ravno biser hitrosti, preglednosti in naprednosti. To se je s prihodom nove generacije sistema spremenilo. Digitalno preobrazbo jasno narekuje velik 39,3-centimetrski pokončno postavljeni zaslon na dotik, ki služi upravljanju praktično vseh funkcij avtomobila, na armaturni plošči pa fizičnih stikal ni več. Po prvih nekaj minutah lahko potrdimo, da je zaslon hiter in odziven. Tudi preglednost je zelo dobra, funkcije so vsaj po kratkem preizkusu na dobro vidnem oziroma dostopnem mestu. Še največja zamera leti na upravljanje klimatske naprave, pri čemer smo imeli kar nekaj težav. Majhni gumbi na zaslonu na dotik so namreč pomaknjeni povsem navzdol.

Pred voznikom je postavljen tudi ožji zaslon z digitalnimi merilniki. Gre za minimalistično oblikovane merilnike, kjer sta na levi doseg in napolnjenost baterije v odstotkih. Na desni je zapisana hitrost vožnje, na sredini pa silhueta avtomobila. Pogrešali smo več podatkov, o trenutni ali povprečni porabi goriva, a to vse lahko voznik spremlja na osrednjem zaslonu. A še preden smo sedli za volan, je našo pozornost pritegnila rdeče osvetljena številčnica na okvirju vrat. Pri Fordu so namreč stopili še korak naprej in želijo odstraniti potrebo po nošenju avtomobilskega ključa. Voznik tako lahko v avto vstopi z vpisom številke PIN. Druga novost je majhno stikalo, ki ga voznik lahko (če ima v žepu ključ avtomobila) pritisne in vrata se odprejo sama. Enako je pri zadnjih vratih. Potreben je le pritisk na gumb in vrata se odprejo (glej video zgoraj).

Tudi manjša baterija je velika

Za bolj konkretne podatke o realnem dosegu in povprečni porabi bo treba počakati na daljši test. Tokrat smo z mustangom Vsa vrata se odpirajo s pomočjo takšnega gumba, ki ga je treba pritisniti in vrata se odprejo kar sama. Foto: Gašper Pirman mach-e prevozili le nekaj deset kilometrov, pred nami pa se je za volan usedlo še kar nekaj voznikov, zato ne moremo podati realne ocene. Na merilnikih je ob 95-odstotni napolnjenosti baterije pisalo, da bi prevozili 377 kilometrov (sedli smo v različico premium z večjo baterijo).

Doseg je sicer v največji meri odvisen od izbrane baterije in izvedenke. Na voljo sta dve bateriji – manjša ima neto zmogljivost 68 kilovatnih ur, večja pa 88 kilovatnih ur. Obe sta na voljo pri različici s pogonom izključno zadaj in pri štirikolesnem pogonu. Največja razlika je v moči elektromotorjev. Osnovni mustang mach-e z manjšo baterijo in močjo 198 kilovatov ima 440 kilometrov dosega. Če kupec izbere večjo baterijo, z njo pride tudi močnejši elektromotor z močjo 216 kilovatov, a se zaradi tega dvigne doseg vse do 600 kilometrov. Pričakovano je nekoliko manjši doseg pri različici z dvema elektromotorjema in štirikolesnim pogonom. Odvisno od sistemske moči, a doseg se tam giblje med 400 in 550 kilometri. Podobna je tudi cenovna lestvica. Osnovni mustang mach-e stane 70 tisoč evrov, z večanjem moči in velikostjo baterije pa narašča tudi cena, ki se ob izbiri različice GT (358 kilovatov) dvigne vse do 95 tisoč evrov.

Pozna vse najnovejše trike

Mustang mach-e stoji na plaftormi GE2 (global electrified 2). To je znatno preoblikovana arhitektura C2, ki so jo uporabili za novega focusa in kugo. Dolga medosna razdalja posledično prinaša prostorno potniško kabino. Ko smo sedli zadaj, je za kolena ostalo še okoli 15 centimetrov prostora. Hvalimo velik sprednji prtljažnik s prostornino 81 litrov in družinsko uporaben zadnji prtljažnik. Čeprav gre za njihov prvi resni električni avto, so pri Fordu v nekaterih pogledih sledili Tesli. Avto se namreč lahko posodobi prek oblaka, je povezan s spletom, na osrednjem zaslonu pa lahko med mirovanjem igramo tudi igre.

Kot se za avto 21. stoletja spodobi, se številne parametre lahko spremlja tudi prek aplikacije na pametnem telefonu. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Sprednji prtljažnik ima kar 81 litrov. Foto: Gašper Pirman

To je notranja kljuka za odpiranje vrat. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman