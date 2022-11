Prve poteze: Američani se vračajo v Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že spomladi je Mary Barra potrdila, da se General Motors po skoraj desetletju odsotnosti vrača v Evropo. Ameriški koncern se vrača na račun pospešene elektrifikacije, na stari celini pa bodo prodajali izključno električne modele. Da se stvari pomikajo naprej, priča tudi včerajšnje imenovanje Jaclyn McQuaid za predsednico in generalno direktorico evropske podružnice General Motorsa. Kdaj bodo uradno začeli prodajati svoje električne modele, za zdaj še ni znano, a glede na pospešene premike na vodstvenih položajih bi se to lahko zgodilo v bližnji prihodnosti.

General Motors bo v Evropi deloval kot nekakšno zagonsko podjetje. Ker ne bodo imeli opravka s starim podjetjem, ki je prodajalo modele z notranjim zgorevanjem, jim bo to omogočilo lažji začetek prodaje svojih električnih vozil. Za zdaj še ni uradno znano, katere znamke znotraj koncerna bodo prodajali v Evropi, a skoraj zagotovo bo zvezda električne modelne palete cadillac lyriq. Gre za najnovejši, prestižni električni SUV z nakupno ceno od 300 tisoč dolarjev dalje. Zelo verjeten je prihod električnega poltovornjaka hummer EV, vse glasnejše pa so govorice o prihodu dveh cenovno dosegljivih modelov chevrolet blazer EV in equinox EV.

Bogate izkušnje pri tovornih vozilih

McQuaid prihaja na evropsko vodilno vlogo z bogatimi izkušnjami nadzorovanja razvoja najuspešnejših programov vozil General Motors, nazadnje na globalnem vodilnem položaju izvršnega glavnega inženirja za tovorna vozila, kjer je pomagala General Motorsu doseči in obdržati najvišji maloprodajni tržni delež tovornjakov v ZDA. Svojo novo vlogo je začela opravljati 1. novembra, podjetje pa bo imelo sedež v Zürichu v Švici.

Za zdaj še ni uradno znano, kdaj bo General Motors začel prodajati električne modele v Evropi. Niti ni znano, ali bodo to počeli prek namenskih prodajnih salonov ali bo prodaja potekala izključno na spletu. V najhitreje rastočem trgu električnih vozil želi General Motors konkurirati predvsem Tesli in drugim prestižnim znamkam, ki začenjajo prodajati električne modele. S prihodom v Evropo želijo prehiteti tudi kitajske avtomobilske znamke, ki se pospešeno pripravljajo na vstop na evropski trg.