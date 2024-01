Prva novost leta: prihaja iz Japonske, tak je pogled v notranjost #video

Kaj je Z-RV? To je nov Hondin športni terenec oziroma križanec, ki bo zapolnil vrzel med modeloma H-RV in po novem občutno večjim C-RV. Avtomobil je dolg 4,56 metra, širok je 1,84 metra in ima 2,66 metra medosne razdalje. Enega najočitnejših tekmecev med obstoječimi avtomobili lahko najdemo v toyoti corolli cross.

Izza volana prijeten avtomobil, pohvalna tudi prostornost

Avtomobil z morda dokaj neizrazito zunanjostjo stavi na prostornost in praktičnost, kjer dejansko prepriča in zadovolji, pa tudi na učinkovitost svojega hibridnega pogona in visoko raven opremljenosti že v serijskih različicah. Po prvem stiku z avtomobilom to lahko potrdimo. Prostora zadaj in v prtljažniku je dovolj, izza volana je Z-RV prav tako všečen in dokaj vozniško usmerjen avtomobil. Izpostaviti gre ozke sprednje stebričke in dobro preglednost na cesto.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Uporabna nadgradnja manjšega H-RV

Prostornina prtljažnika meri 380 litrov, kar je 20 odstotkov več od manjšega H-RV. Od tega je Z-RV tudi pet centimetrov širši.

Za pogon skrbi samopolnilni hibrid, ki ga sestavljata 105-kilovatni dvolitrski štirivaljni bencinski motor in 135-kilovatni elektromotor. Za prenos moči skrbi elektronska različica menjalnika CVT. Sistemska moč je dobrih 200 "konjev".

Cene proti 45 tisočakom

Cene so kljub omenjeni visoki ravni opreme dokaj visoke. Začetna cena znaša 41.390 evrov, nato pa jo naslednja paketa opreme povišata še za po dva tisočaka. Polno opremljeni Z-RV tako stane že več kot 45 tisoč evrov. Za primerjavo, omenjena corolla cross stane od 30 do dobrih 40 tisoč evrov.

Pri Hondi želijo letos v Sloveniji registrirati okrog sto avtomobilov, ki ga izdelujejo v eni izmed svojih tovarn na Kitajskem. Nekaj avtomobilov so že uvozili, v primeru naročila povsem novega ne iz zaloge bo dobavni rok okrog pet mesecev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič