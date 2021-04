Zdaj tudi uradna preiskava: Volkswagnu še vedno grozi kazen

Elon Musk je za zavajanje investitorjev plačal 20 milijonov dolarjev. Lahko visoka kazen doleti tudi Volkswagen? Foto: Volkswagen Nekaj let je minilo od Volkswagnove afere Dieselgate, ki se je začela v ZDA in prav tam tudi najbolj odmevala. Nemce je stala na milijarde dolarjev in z njo so prek luže izgubili precej zaupanja. Toda pred mesecem dni so se spet igrali z lastno kredibilnostjo in že nekaj dni pred prvim aprilom povsem uradno (z novimi logotipi, uradnim sporočilom za javnost z izjavami predsednika) napovedali preimenovanje družbe v ZDA iz Volkswagen v Voltswagen.

Preimenovanja ni bilo. Čeprav so "potegavščino" nato poskušali povezati s prvim aprilom, so z resnostjo njene napovedi povzročili pomembno dinamiko dogajanj na finančnem trgu. Cena delnice Volkswagna je na borzi ob objavi zrasla za pet odstotkov, in ker so rast povzročile neresnične in zavajajoče domneve, bi to seveda lahko bilo nedovoljeno vplivanje na borzno vrednost. Zaradi takega početja je nekoč visoko kazen 20 milijonov dolarjev v ZDA že plačal Elon Musk, ki je pred tremi leti napovedal umik z borze in domnevne zasebne kupce za Teslo - teh pa dejansko nikoli ni bilo.

Volkswagen bo poskušal v ZDA dvigniti ozaveščenost trga o svojih električnih avtomobilov. Prvi tak na trgu bo novi ID.4. Foto: Gašper Pirman

SEC je začel uradno preiskavo

Ameriški borzni nadzorni organ SEC (Securites and Exchange Commission) je zdaj uradno začel preiskavo proti Volkswagnu, je poročal nemški Der Spiegel. Iz vodstva družbe so zanje potrdili, da je SEC zahteval določene podatke od Volkswagnove družbe v ZDA in da ta z njimi v polnosti sodeluje.

Za Yahoo Finance je že v začetku meseca nastali položaj komentiral Chester Patt, nekdanji vodilni ekonomist pri SEC. Po njegovem mnenju je položaj resen, morebitne kazni SEC pa bodo odvisne predvsem od odgovora na dve vprašanji. Ali je šlo pri Volkswagnovi napovedi preimenovanja res le za "prvoaprilsko" šalo ali so želeli napovedati, da se bodo elektromobilnosti v ZDA lotili zelo resno? V drugem primeru bi SEC lahko izrekel kazen. Drugo vprašanje je po Pattovem mnenju, ali je Volkswagen z uradnimi izjavami in sporočili lahko zavedel investitorje, da se bo preimenovanje res zgodilo.